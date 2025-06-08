8 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене состоится финал Лиги наций УЕФА. Трофей разыграют сборные. Начало матча в 22:00 мск.

После победы над сборной Франции 5:4 испанцы, наверное, являются фаворитами финала. Тем не менее Испания также показала, что имеет ряд изъян и в обороне, и в плане концентрации.

Португалия имеет все возможности для того, чтобы воспользоваться этими проблемами «Красной фурии». Получится ли у Роналду и его компании спустя года снова выиграть этот трофей?

Напомним, что португальцы стали первым победителем Лиги наций в истории турнира. Испания является действующим обладателем титула.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают Испанию фаворитом. Коэффициенты составляют 3.95 и 1.97. Ставки на победу в финале принимаются с котировками 2.60 и 1.50.

Аналитики сайта LiveSport.Ru сделали предсказание на этот финал. Они верят в Португалию, а также рассчитывают на результативный футбол.

По оценке ИИ, Испания должна выиграть 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Португалия — Испания смотрите на LiveCup.Run.

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