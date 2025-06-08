Нагельсманн: Учитывая наши моменты, поражение было незаслуженным

Главный тренер сборной Германиивысказался о поражении от Франции (0:2) в матче за третье место Лиги наций.

«Учитывая наши моменты и то, как мы играли, это было незаслуженно, но, к сожалению, голы — это часть игры. В первом тайме мы снова увидели свою игру, но когда ты создаешь четыре или пять отличных моментов, ты должен вести в счете. Во втором тайме было что-то вроде харакири. Потом, правда, время от времени случались контратаки», —цитирует Нагельсманна пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Напомним, что в финале Лиги наций встретятся сборные Испании и Португалии.