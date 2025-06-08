Канчельскис: Для меня странно, что Николич уходит из ЦСКА

Известный российский экс-футболиствысказался о возможном уходеиз

«Для меня странно, что Николич уходит из ЦСКА. Но надо задать вопрос руководству клуба: "Почему отпускают тренера, который начал налаживать футбол команды и собрал хороший состав?" Руководители что-то знают лучше и больше нас. Вроде бы собрали хороший состав и коллектив. Кто знает, приживётся ли новый тренер в ЦСКА и найдёт ли он общий язык с футболистами? А для этого тоже нужно время.

Что касается нового главного тренера ЦСКА, мы можем говорить о чём угодно. Но наверняка руководство клуба уже начало переговоры с новым специалистом. Новый сезон не за горами, и уже скоро будет видно, кто станет новым тренером ЦСКА», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Ранее была информация, что Николич близок к уходу в греческий АЕК.