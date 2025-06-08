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    Доннарумма прокомментировал свое будущее в «Пари Сен-Жермен»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма пока не принял окончательного решения о продлении контракта с парижским клубом.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    «Я пока что ничего не решил. На данный момент я хочу сосредоточиться на матчах с национальной командой и ни на чем другом. Ситуацию в клубе я обсужу в ближайшие дни с руководством и моим окружением», — приводит слова Доннаруммы L'Équipe.

    Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года, а его текущий контракт рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне вратарь провёл 40 матчей, пропустил 39 голов и 12 раз сохранил ворота «сухими».

    По данным Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера оценивается в 40 миллионов евро

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