Доннарумма прокомментировал свое будущее в «Пари Сен-Жермен»

Вратарь «и сборной Италиипока не принял окончательного решения о продлении контракта с парижским клубом.

«Я пока что ничего не решил. На данный момент я хочу сосредоточиться на матчах с национальной командой и ни на чем другом. Ситуацию в клубе я обсужу в ближайшие дни с руководством и моим окружением», — приводит слова Доннаруммы L'Équipe.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года, а его текущий контракт рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне вратарь провёл 40 матчей, пропустил 39 голов и 12 раз сохранил ворота «сухими».

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера оценивается в 40 миллионов евро