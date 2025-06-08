Арнаутович ушел из «Интера»

Нападающийобъявил, что покинет

«Мое время в "Интере" закончилось. Я больше не буду выступать за этот клуб. Я очень рад назначению Кристиана Киву (на пост главного тренера), я играл с ним. У него много положительных качеств, и он может помочь команде, но самое главное, что он любит команду, он любил "Интер" всю свою жизнь. Я желаю "Интеру" и Кристиану (Киву) всего наилучшего и верю, что в следующем сезоне они станут чемпионами», — цитирует Арнаутовича AntenaSport.

В прошлом сезоне 35-летний Арнаутович провел 28 матчей за «Интер», в которых забил семь мячей и сделал две результативные передачи.