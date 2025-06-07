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    Венесуэла — Боливия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Латинская Америка ЧМ-2026 Сборная Венесуэлы Сборная Боливии
    Матч отборочного цикла чемпионата мира между Венесуэлой и Боливией состоится 7 июня в 01:00 по мск на «Монументаль де Матурин».

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    Команды разыграют 7-ю строчку. Победитель возьмет не только ее, но и повысит свои шансы на попадание на ЧМ. Венесуэла, будучи седьмой, в случае победы сделает более комфортную разницу с другими претендентами. Боливийцы намерены этого не допустить, поэтому стоит ждать упорную борьбу.

    В первом круге Боливия нанесла Венесуэле сокрушительное поражение. Если смотреть в целом, то команды часто забивают больше трех мячей. В таком случае есть большая доля вероятности, что скучать в этом матче не придется.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: победа Венесуэлы оценивается котировкой 1.31, на победу Боливии можно поставить за 11.5.

    • Эксперты LiveSport: в своем прогнозе они предложили сделать ставку на голевой размен и высокую результативность.

    • Прогноз ИИ: победа будет за Боливией, она выиграет 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Венесуэла — Боливия смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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