Матч отборочного цикла чемпионата мира междусостоится 7 июня в 01:00 по мск на «Монументаль де Матурин».

Команды разыграют 7-ю строчку. Победитель возьмет не только ее, но и повысит свои шансы на попадание на ЧМ. Венесуэла, будучи седьмой, в случае победы сделает более комфортную разницу с другими претендентами. Боливийцы намерены этого не допустить, поэтому стоит ждать упорную борьбу.

В первом круге Боливия нанесла Венесуэле сокрушительное поражение. Если смотреть в целом, то команды часто забивают больше трех мячей. В таком случае есть большая доля вероятности, что скучать в этом матче не придется.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: победа Венесуэлы оценивается котировкой 1.31, на победу Боливии можно поставить за 11.5.

Эксперты LiveSport: в своем прогнозе они предложили сделать ставку на голевой размен и высокую результативность.

Прогноз ИИ: победа будет за Боливией, она выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Венесуэла — Боливия смотрите на LiveCup.Run.

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