Венесуэла — Боливия. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 7 июня 2025 года

7 июня в 15-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Венесуэла и Боливия. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Венесуэла — Боливия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Венесуэла

Турнирное положение: Венесуэльцы пока преуспевают. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы южноамериканской отборочной группы.

При этом Венесуэла набрала всего 15 очков в 14 турах. А вот атака команды выглядит бледновато: всего 13 забитых мячей.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Венесуэльцы сумели обыграть Перу (1:0).

При этом чуть ранее Венесуэла уступила Эквадору (1:2). А вот поединок с США завершился болезненной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах Венесуэла добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Венесуэльцы на данном этапе прибавляют. При этом команда максимально настроена удержаться в топ-7.

При всем при этом Венесуэла традиционно успешно противостоит Боливии. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух коллизиях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Плюс боливийцы крайне слабо выступают на полях соперников.

Боливия

Турнирное положение: Боливийцы традиционно ершисты. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем Боливия набрала всего 14 очков в 14 поединках отбора. Да и состав у команды по именам выглядит скромно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Боливийцы подписали мировую с Уругваем (0:0).

До того команда была бита перуанцами (1:3). А еще чуть раньше она не смогла переиграть сборную Парагвая (2:2).

Вообще же, Боливия в 5 своих последних матчах добыла 2 ничьих. Забила в них команда 3 мяча при 15 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе боливийцы выглядят бледновато. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.

При этом Боливия весьма блекло выглядит в плане реализации. В среднем команда забивает аккурат гол за матч.

Команда явно постарается сыграть на своих козырях. Боливийцы способны извлечь максимальные дивиденды из контратак.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Боливийцы в случае победы обойдут венесуэльцев в таблице.

Статистика для ставок

Обе команды забивают в среднем гол за матч

Боливийцы не побеждали в 5 своих последних матчах

Венесуэла до последней виктории уступила 3 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Венесуэла — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: Обе команды вполне способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, к тому же боливийцы крайне неудачно выступают вне родных стен.

Ставка: Обе забьют за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15