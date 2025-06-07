АЕК предложил Николичу зарплату 2 млн евро в год

Главный тренерможет возглавить греческий. Афинский клуб предложил сербскому специалисту контракт с зарплатой 2 млн евро в год, сообщает Butasport.

Однако московский клуб не готов отпускать 45-летнего наставника без компенсации. По информации источника, ЦСКА требует за досрочное расторжение контракта 600 тыс. евро.

Ранее портал Sport24.gr сообщил, что Николич уже в ближайшее время может стать новым главным тренером АЕКа.

Марко Николич возглавил ЦСКА в июле 2024 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В сезоне-2024/25 армейцы под его руководством финишировали третьими в РПЛ и завоевали Кубок России.

АЕК завершил сезон-2024/25 на четвертом месте в чемпионате Греции и получил путевку в Лигу конференций.