Доннарумма: Такой матч для Италии неприемлем

Джанлуиджи Доннарумма Фото: globallookpress.com
«Прямо сейчас у меня нет объяснений. Я здесь только потому, что уважаю СМИ, но мы должны признать, что эта игра сборной Италии была не той, что заслуживали болельщики.
Мы должны хорошенько подумать о себе и попытаться выбраться из этой ямы все вместе. Мы — Италия, и такой матч неприемлем. Нужно поговорить, каждый из нас должен признать свои ошибки, а затем вместе выйти из ситуации», — цитирует Доннарумму TMW.
Сборная Италии 9 июня проведет матч с Молдовой.