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    • Доннарумма: Такой матч для Италии неприемлем
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    Доннарумма: Такой матч для Италии неприемлем

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Норвегии
    Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на поражение в матче отбора ЧМ-2026 с Норвегией со счетом 0:3.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    «Прямо сейчас у меня нет объяснений. Я здесь только потому, что уважаю СМИ, но мы должны признать, что эта игра сборной Италии была не той, что заслуживали болельщики.

    Мы должны хорошенько подумать о себе и попытаться выбраться из этой ямы все вместе. Мы — Италия, и такой матч неприемлем. Нужно поговорить, каждый из нас должен признать свои ошибки, а затем вместе выйти из ситуации», — цитирует Доннарумму TMW.

    Сборная Италии 9 июня проведет матч с Молдовой.

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