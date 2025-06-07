Доннарумма: Такой матч для Италии неприемлем

Голкипер сборной Италииотреагировал на поражение в матче отбора ЧМ-2026 с Норвегией со счетом 0:3.

«Прямо сейчас у меня нет объяснений. Я здесь только потому, что уважаю СМИ, но мы должны признать, что эта игра сборной Италии была не той, что заслуживали болельщики.

Мы должны хорошенько подумать о себе и попытаться выбраться из этой ямы все вместе. Мы — Италия, и такой матч неприемлем. Нужно поговорить, каждый из нас должен признать свои ошибки, а затем вместе выйти из ситуации», — цитирует Доннарумму TMW.

Сборная Италии 9 июня проведет матч с Молдовой.