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    Адиев: Для топ-8 «Крыльям Советов» надо сделать 6-7 покупок

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    Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев сообщил, какую перед ним поставило задачу руководство самарского клуба в предстоящем сезоне.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «Цель была озвучена попасть в топ-8 РПЛ. Но я и на встрече с руководством, и в разговоре с губернатором области сказал, что мы в первую очередь должны создать боеспособный коллектив, который сможет набирать очки в каждой игре, вне зависимости от ранга соперника, от того, дома ли мы выступаем или на выезде.

    Насколько реально с ним попасть в первую восьмерку? Вы меня опять подводите к восьмерке. Это на меня не давит, восьмое место или что-то другое. Есть либо первое место, либо ты должен в каждой игре добиваться результата. Вот передо мной, считаю, прежде всего стоит такая задача: создать команду, которая в каждом туре сможет претендовать на победу.

    Что касается состава "Крыльев", то костяк сохранился. 12 человек. Просто надо еще совершить шесть-семь приобретений, трансферов. Тогда сможем замахиваться на более высокие места», — сказал Адиев в интервью «СЭ».

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    • В минувшем сезоне «Крылья Советов» стали десятыми в таблице РПЛ с 31 очком. Адиев сменил в самарском клубе Игоря Осинькина.

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