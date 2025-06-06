Россия — Нигерия. Онлайн, прямая трансляция

6 июня сборная России продолжит свою серию товарищеских матчей, принимая на поле «Лужников» одну из самых заметных африканских команд последних лет — сборную Нигерии. Вопреки отсутствию звёзд у гостей, это будет едва ли не первая по-настоящему серьёзная проверка для команды Валерия Карпина за долгое время.

До матча

19:35 Наконец-то объявлен и состав Нигерии: Окойе, Эконг, Аджайи, Уче, Оньека, Осейи-Сэмюэл, Оньемаечи, Деле-Баширу, Саймон, Нвадике, Бонифейс.

19:30 А вот и сборная России! Под гул «Лужников» вышли футболисты на разминку.

Разминка сборной России livesport.ru

19:25 Состав сегодняшних гостей так и не появился, поэтому пока обсудим состав российской национальной команды. Матвей Сафонов вернулся в ворота спустя несколько матчей отсутствия — и буквально через 5 дней после победы в Лиге Чемпионов. В остальном, состав основной, можно отметить разве что отсутствие Баринова с первых минут.

19:15 Сборная Нигерии уже вышла на разминку! За 45 минут до игры, раньше обычного.

Разминка сборной Нигерии livesport.ru

19:10 «Лужники» готовы! Чуть меньше часа до старта матча!

«Лужники» за час до матча livesport.ru

19:00 Приветствуем всех на текстовой онлайн-трансляции товарищеского матча сборных России и Нигерии! Начинаем со стартовых составов:

Россия: Сафонов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Круговой, Батраков, Глебов, Миранчук, Глушенков, Комличенко, Мостовой.

Россия

В восьми последних матчах команда Валерия Карпина не пропустила ни одного мяча и забила 44. В соперниках были не самые статусные сборные — Бруней, Сирия, Гренада, Замбия. Но и более серьёзным оппонентам досталось по полной: 4:0 с Сербией, 4:0 с Беларусью. Победа над нигерийцами, пусть и не в оптимальном составе, стала бы логичным продолжением этой серии — но именно в этом матче России предстоит показать, на что она способна против соперника иного уровня.

Состав на игру с Нигерией также будет одним из самых интересных за последнее время. В заявку попали 25 человек, в числе которых — голкипер ПСЖ и победитель Лиги чемпионов Матвей Сафонов, намеренный вновь получить игровую практику за сборную. Зато не окажется Алексея Миранчука (из-за плотного графика в МЛС), Игоря Дивеева, Наиля Умярова и Александра Головина.

Нигерия

«Орлы» не смогут рассчитывать на целый ряд ключевых исполнителей: Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Алекс Ивоби и другие лидеры остались вне заявки. Тем не менее, даже с этим составом Нигерия выглядит достаточно боевой. В её распоряжении — Макуда Окойе в воротах, Деле-Баширу и Сириль Дессерс в атаке, а также чемпион России Олакунле Олусегун, получивший шанс проявить себя в сборной.

Команда Эрика Шелле в мае выиграла Кубок Единства, обыграв по ходу турнира Гану и Ямайку. Общая беспроигрышная серия насчитывает шесть матчей. Правда, оборона остаётся слабым местом: только два «сухих» матча за последние семь встреч, при этом голы чаще всего приходят с правого фланга обороны нигерийцев.

Пока в отборочном цикле к ЧМ-2026 у Нигерии дела идут не лучшим образом: лишь 7 очков после шести туров. Однако шанс вернуться в гонку за путёвкой в финальную часть у команды ещё есть.

Впервые в истории

Матч в «Лужниках» станет первым в истории очным противостоянием России и Нигерии. И хотя статус товарищеского накладывает свой отпечаток, с учётом уровня соперника игра приобретает особую ценность для российской сборной. Это не будет очередной формальностью, и зрителям, кажется, стоит ждать большего, чем просто очередного разгрома.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.