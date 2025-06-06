Восемь побед подряд и все сухие — так можно охарактеризовать последние результаты товарищеских поединков сборной России. Теперь в гости приехала Нигерия, которая относительно недавно уже провела пару поединков. Таким образом, соперник россиян находится в тонусе.
В мае Нигерия обыграла Гану и Ямайку. Она не уступает уже 6 игр с учетом всех турниров. Российской команде достался крепкий орешек, с которым им придется попотеть.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: коэффициенты составляют 1.85 и 4.40 соответственно.
- Эксперты LiveSport: в своем прогнозе они уверены, что россияне победят, а матч завершится результативным исходом.
- Ставка искусственного интеллекта: будет нулевая ничья.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Россия — Нигерия смотрите на LiveCup.Run.
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