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    сборная ВенгрииВенгрия — Швеция. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:24
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    Россия — Нигерия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Сборная России проведет товарищеский поединок со сборной Нигерии. Он пройдет 6 июня в Москве. Начало в 20:00 по мск.

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    Восемь побед подряд и все сухие — так можно охарактеризовать последние результаты товарищеских поединков сборной России. Теперь в гости приехала Нигерия, которая относительно недавно уже провела пару поединков. Таким образом, соперник россиян находится в тонусе.

    В мае Нигерия обыграла Гану и Ямайку. Она не уступает уже 6 игр с учетом всех турниров. Российской команде достался крепкий орешек, с которым им придется попотеть.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: коэффициенты составляют 1.85 и 4.40 соответственно.

    • Эксперты LiveSport: в своем прогнозе они уверены, что россияне победят, а матч завершится результативным исходом.

    • Ставка искусственного интеллекта: будет нулевая ничья.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Россия — Нигерия смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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