Сборнаяпроведет товарищеский поединок со сборной. Он пройдет 6 июня в Москве. Начало в 20:00 по мск.

Восемь побед подряд и все сухие — так можно охарактеризовать последние результаты товарищеских поединков сборной России. Теперь в гости приехала Нигерия, которая относительно недавно уже провела пару поединков. Таким образом, соперник россиян находится в тонусе.

В мае Нигерия обыграла Гану и Ямайку. Она не уступает уже 6 игр с учетом всех турниров. Российской команде достался крепкий орешек, с которым им придется попотеть.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: коэффициенты составляют 1.85 и 4.40 соответственно.

Эксперты LiveSport: в своем прогнозе они уверены, что россияне победят, а матч завершится результативным исходом.

Ставка искусственного интеллекта: будет нулевая ничья.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Россия — Нигерия смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.