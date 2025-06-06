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    Педри: Самое главное, что мой гол пригодился команде

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    Полузащитник сборной Испании Педри высказался о своем голе в матче 1/2 финала Лиги наций против Франции (5:4).

    Педри
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    Педри

    «Положение не было идеальным, но я импровизировал. Сделал первое, что пришло на ум. Очень важно, что Нико выбрал очень удачный момент для передачи. Я успел к мячу и постарался поднять его повыше, поскольку вратарь всегда оставляет ногу на земле на случай удара низом.

    Получился хороший гол, но самое главное, что он пригодился команде. Только это имеет значение», — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Испания сыграет с Португалией в финале Лиги наций. Матч пройдет 8 июня. Начало встречи — в 21:45 мск.

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