Педри: Самое главное, что мой гол пригодился команде

Полузащитник сборной Испаниивысказался о своем голе в матче 1/2 финала Лиги наций против Франции (5:4).

«Положение не было идеальным, но я импровизировал. Сделал первое, что пришло на ум. Очень важно, что Нико выбрал очень удачный момент для передачи. Я успел к мячу и постарался поднять его повыше, поскольку вратарь всегда оставляет ногу на земле на случай удара низом.

Получился хороший гол, но самое главное, что он пригодился команде. Только это имеет значение», — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Испания сыграет с Португалией в финале Лиги наций. Матч пройдет 8 июня. Начало встречи — в 21:45 мск.