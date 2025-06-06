Норвегия выиграла 2 поединка и набрала уже 6 очков. Теперь она лидер таблицы. Итальянцы еще официально не стартовали, поэтому сегодня они будут играть на победу, чтобы заложить фундамент для последующих результатов.
Команды давно не встречались. Последний матч был в далеком 2015 году на евро. За последние 4 игры Италия одержала 3 победы, также была одна ничья.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры не видят явного фаворита в этой паре. Коэффициенты составляют 2.70 и 2.75 соответственно.
- Эксперты делают ставку на Италию. Они ждут от «лазурных» уверенной игры на результат.
- ИИ также на стороне итальянцев, он прогнозирует их победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
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