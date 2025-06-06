21:45Норвегия — ИталияОнлайн
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    Мартин Эдегор и Эрлинг ХоланнНорвегия — Италия. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:47
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    Норвегия — Италия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Лидер группы I Норвегия примет Италию в матче отбора на ЧМ. Краткий обзор коэффициентов и прогнозов на игру.

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    Норвегия выиграла 2 поединка и набрала уже 6 очков. Теперь она лидер таблицы. Итальянцы еще официально не стартовали, поэтому сегодня они будут играть на победу, чтобы заложить фундамент для последующих результатов.

    Команды давно не встречались. Последний матч был в далеком 2015 году на евро. За последние 4 игры Италия одержала 3 победы, также была одна ничья.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры не видят явного фаворита в этой паре. Коэффициенты составляют 2.70 и 2.75 соответственно.

    • Эксперты делают ставку на Италию. Они ждут от «лазурных» уверенной игры на результат.

    • ИИ также на стороне итальянцев, он прогнозирует их победу со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Норвегия — Италия смотрите на LiveCup.Run. Там вы найдете составы команд и статистику.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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