Лидер группы Iприметв матче отбора на ЧМ. Краткий обзор коэффициентов и прогнозов на игру.

Норвегия выиграла 2 поединка и набрала уже 6 очков. Теперь она лидер таблицы. Итальянцы еще официально не стартовали, поэтому сегодня они будут играть на победу, чтобы заложить фундамент для последующих результатов.

Команды давно не встречались. Последний матч был в далеком 2015 году на евро. За последние 4 игры Италия одержала 3 победы, также была одна ничья.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры не видят явного фаворита в этой паре. Коэффициенты составляют 2.70 и 2.75 соответственно.

Эксперты делают ставку на Италию. Они ждут от «лазурных» уверенной игры на результат.

ИИ также на стороне итальянцев, он прогнозирует их победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Норвегия — Италия смотрите на LiveCup.Run. Там вы найдете составы команд и статистику.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.