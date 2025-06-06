21:45Норвегия — ИталияОнлайн
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    Мартин Эдегор и Эрлинг ХоланнНорвегия — Италия. Онлайн, прямая трансляция
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    Чехия — Черногория: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Чехии Сборная Черногории
    Сборная Чехии и Черногории будут выяснять сильнейшего в группе L. Команды сыграют 6 июня в 21:45 мск в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026.

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    Чехи и черногорцы имеют по 6 очков и сейчас по сути делят лидерство в таблице. В случае победы одной из команд, будет определен лидер списка L.

    В предыдущих очных матчах Чехия не оставляла шансов Черногории. Последняя встреча команд завершилась крупной победой «народная команда» разгромила соперника 4:1.

    Она не проигрывает уже 7 матчей, 5 из которых выиграла. Таким образом, сейчас у хозяев лучший момент для того, чтобы выйти в лидеры.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Чехия — фаворит букмекеров. Коэффициенты составляют 1.31 и 11.0.

    • Эксперты LiveSport ждут от матча голов и предложили две ставки на результативность.

    • ИИ пророчит Чехии разгромную победу со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Чехия — Черногория смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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