Чехи и черногорцы имеют по 6 очков и сейчас по сути делят лидерство в таблице. В случае победы одной из команд, будет определен лидер списка L.
В предыдущих очных матчах Чехия не оставляла шансов Черногории. Последняя встреча команд завершилась крупной победой «народная команда» разгромила соперника 4:1.
Она не проигрывает уже 7 матчей, 5 из которых выиграла. Таким образом, сейчас у хозяев лучший момент для того, чтобы выйти в лидеры.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Чехия — фаворит букмекеров. Коэффициенты составляют 1.31 и 11.0.
- Эксперты LiveSport ждут от матча голов и предложили две ставки на результативность.
- ИИ пророчит Чехии разгромную победу со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Чехия — Черногория смотрите на LiveCup.Run.
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