Сборнаябудут выяснять сильнейшего в группе L. Команды сыграют 6 июня в 21:45 мск в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026.

Чехи и черногорцы имеют по 6 очков и сейчас по сути делят лидерство в таблице. В случае победы одной из команд, будет определен лидер списка L.

В предыдущих очных матчах Чехия не оставляла шансов Черногории. Последняя встреча команд завершилась крупной победой «народная команда» разгромила соперника 4:1.

Она не проигрывает уже 7 матчей, 5 из которых выиграла. Таким образом, сейчас у хозяев лучший момент для того, чтобы выйти в лидеры.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Чехия — фаворит букмекеров. Коэффициенты составляют 1.31 и 11.0.

Эксперты LiveSport ждут от матча голов и предложили две ставки на результативность.

ИИ пророчит Чехии разгромную победу со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Чехия — Черногория смотрите на LiveCup.Run.

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