Чехия — Черногория: прогноз (к. 1.95) и ставка на ЧМ-2026 6 июня 2025 года

6 июня в третьем туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Чехия и Черногория. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Чехия — Черногория, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чехия

Турнирное положение: По итогам двух стартовых туров отборочного цикла Чехия набрала шесть очков и занимает первую позицию в группе.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает своего нынешнего соперника и ближайшего преследователя, поэтому это битва за единоличное лидерство.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на чужом поле одержала победу над Гибралтаром (4:0).

Перед этим в первом туре отбора на мундиаль коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах переиграл Фарерские острова (2:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Чехия выиграла, а в восьми последних поединках ни разу не проиграла.

Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно на своем поле, что, правда, будет непросто, если учесть силу соперника.

Патрик Шик — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Черногория

Турнирное положение: Черногория по итогам двух стартовых туров отборочного цикла также набрала шесть очков и занимает вторую позицию в группе.

Команда лишь по дополнительным показателям уступает своему нынешнему сопернику, а также на шесть баллов опережает своего ближайшего преследователя Хорватию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре во втором туре квалификации на мундиаль сборная в домашних стенах обыграла Фарерские острова (1:0).

Перед этим в первом поединке данной стадии отбора на ЧМ-2026 коллектив в домашних стенах одержал победу над Гибралтаром с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Черногория выиграла после семи поражений кряду.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Чехии забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей Чехии забивали обе команды

в трех последних матчах Черногория выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.60, успех Черногории — в 9.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из пяти последних матчей Чехии.

Ставка: обе команды забьют за 2.30