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    Победит ли Чехия Черногорию в битве за лидерство?

    Чехия — Черногория: прогноз (к. 1.95) и ставка на ЧМ-2026 6 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Черногория
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    Патрик Шик
    6 июня в третьем туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Чехия и Черногория. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Чехия — Черногория, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L 06 Июня 2025 года

    Чехия

  • Прага
    •  Чехия 21:45 Черногория

    Черногория

  • Подгорица
    •

    Чехия

    Турнирное положение: По итогам двух стартовых туров отборочного цикла Чехия набрала шесть очков и занимает первую позицию в группе.

    Команда лишь по дополнительным показателям опережает своего нынешнего соперника и ближайшего преследователя, поэтому это битва за единоличное лидерство.

    Чехия — Черногория: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на чужом поле одержала победу над Гибралтаром (4:0).

    Перед этим в первом туре отбора на мундиаль коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах переиграл Фарерские острова (2:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Чехия выиграла, а в восьми последних поединках ни разу не проиграла.

    Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно на своем поле, что, правда, будет непросто, если учесть силу соперника.

    Патрик Шик — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

    Черногория

    Турнирное положение: Черногория по итогам двух стартовых туров отборочного цикла также набрала шесть очков и занимает вторую позицию в группе.

    Команда лишь по дополнительным показателям уступает своему нынешнему сопернику, а также на шесть баллов опережает своего ближайшего преследователя Хорватию.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре во втором туре квалификации на мундиаль сборная в домашних стенах обыграла Фарерские острова (1:0).

    Перед этим в первом поединке данной стадии отбора на ЧМ-2026 коллектив в домашних стенах одержал победу над Гибралтаром с результатом 3:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Черногория выиграла после семи поражений кряду.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Чехии забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей Чехии забивали обе команды

    • в трех последних матчах Черногория выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.60, успех Черногории — в 9.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из пяти последних матчей Чехии.

    Ставка: обе команды забьют за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чехия — Черногория?

    Матч Чехия — Черногория состоится 06 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Чехия — Черногория?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чехия — Черногория?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия — Черногория?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чехия — Черногория?

    Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.60, успех Черногории — в 9.00.

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    Чехия — Черногория: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 06.06.202521:45. Победит ли Чехия Черногорию в битве за лидерство?
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