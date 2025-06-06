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    Чили — Аргентина: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Чили Сборная Аргентины
    Чили и Аргентина встретятся в 15-м туре квалификации чемпионата мира. Матч состоится 6 июня в 04:00 мск.

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    Аргентина приехала в Сантьяго в качестве лидера таблицы и первого участника мундиаля от Южной Америки. Ранее «небесно-голубые» получили прямую путевку на турнира.

    Будет ли в этом матче у гостей достаточно мотивации, чтобы снова выступить также ярко, как это было в прошлой встрече, когда «альбиселесте» победили 3:0? Это мы узнаем уже по ходу встречи. Но стоит отметить, что Аргентина выиграла 3 последних поединка против чилийцев.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают Чили мало шансов. Ставки принимаются с коэффициентами 5.30 и 1.81.

    • Эксперты LiveSport проанализировали статистику и пришли к выводу, что Аргентина с большой долей вероятности одержит уверенную победу. Ставки доступны в этом прогнозе.

    • ИИ считает, что на голы рассчитывать не стоит, игра закончится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Чили — Аргентина смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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