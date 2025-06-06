Аргентина приехала в Сантьяго в качестве лидера таблицы и первого участника мундиаля от Южной Америки. Ранее «небесно-голубые» получили прямую путевку на турнира.
Будет ли в этом матче у гостей достаточно мотивации, чтобы снова выступить также ярко, как это было в прошлой встрече, когда «альбиселесте» победили 3:0? Это мы узнаем уже по ходу встречи. Но стоит отметить, что Аргентина выиграла 3 последних поединка против чилийцев.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают Чили мало шансов. Ставки принимаются с коэффициентами 5.30 и 1.81.
- Эксперты LiveSport проанализировали статистику и пришли к выводу, что Аргентина с большой долей вероятности одержит уверенную победу. Ставки доступны в этом прогнозе.
- ИИ считает, что на голы рассчитывать не стоит, игра закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Чили — Аргентина смотрите на LiveCup.Run.
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