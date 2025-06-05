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    Молодежная сборная России разгромила Узбекистан U21 в товарищеском матче

    Узбекистан U21 — Россия U21: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Узбекистана Сборная России Футбол России
    Молодежная сборная Узбекистана на своем поле уступила молодежной сборной России в товарищеском матче со счетом 0:3.

    Виктор Окишор
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    Виктор Окишор

    На 44-й минуте счет открыл воспитанник «Краснодара» нападающий Константин Дорофеев, выступающий сейчас в «Туране».

    В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Сардорбека Бахромова.

    Второй мяч за Россию на 72-й минуте забил 20-летний нападающий «Ростова» Антон Шамонин.

    Точку в матче поставил хавбек «Динамо» Виктор Окишор на 90+2-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Узбекистан U21 — Россия U21 0:3
    Голы: 0:1 Konstantin Dorofeev (44'), 0:2 Anton Shamonin (72'), 0:3 Viktor Okishor (90 + 2') Узбекистан U21: Эмиль Аудеро, Джей Идзес, Калвин Вердонк, Йоей Пелюпесси, Том Хайе, Эги Маулана, Оле Ромени, Rizky Ridho, Justin Hubner, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya Россия U21: Ван Далэй, Чжу Чэньцзе, Хань Пэнфэй, Ян Цзэсян, Ван Юнпо, Serginho, Ван Шанюань, Чжан Юйнин, Xu Haoyang, Cao Yongjing, Hu Hetao Удаление: Sardorbek Bakhromov (69')

    Через три дня команды сыграют еще раз между собой.

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