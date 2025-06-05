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    Педри: Испания очень хочет выйти в финал Лиги наций

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    Хавбек сборной Испании Педри перед полуфиналом Лиги наций отметил, что команда подходит к матчу с Франций с огромной мотивацией.

    Педри
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    Педри

    «Я не имел возможности играть на предыдущих турнирах. Смотрел их дома и болел за свою команду, как любой другой фанат. Победа в Лиге наций стала бы вишенкой на торте. Это означало бы завершение сезона на высокой ноте. Такие матчи проводятся не каждый день.
    Мы очень мотивированы на завтрашнюю игру. Мы хотим выйти в финал. Думаем о победе в турнире, а не о последствиях, если не окажемся в финале», — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Матч Испания — Франция состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 мск.

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