Педри: Испания очень хочет выйти в финал Лиги наций

Хавбек сборной Испанииперед полуфиналом Лиги наций отметил, что команда подходит к матчу с Франций с огромной мотивацией.

«Я не имел возможности играть на предыдущих турнирах. Смотрел их дома и болел за свою команду, как любой другой фанат. Победа в Лиге наций стала бы вишенкой на торте. Это означало бы завершение сезона на высокой ноте. Такие матчи проводятся не каждый день.

Мы очень мотивированы на завтрашнюю игру. Мы хотим выйти в финал. Думаем о победе в турнире, а не о последствиях, если не окажемся в финале», — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Матч Испания — Франция состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 мск.