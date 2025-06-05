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    «Ботафого» — «Сеара»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Латинская Америка
    В 10-м туре бразильской Серии А «Ботафого» примет «Сеару». Матч будет проходить в Рио-де-Жанейро 5 июня. Начало в 02:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Команды являются соседями по таблице, занимая 9-е и 10-е места соответственно. Традиционно противостояния этих соперников не приносят много голов. Все может решить один точный удар.

    Учитывая, что «Ботафого» не проигрывает уже 3 тура, можно ожидать, что хозяева будут активнее, чтобы продлить эту серию. Тем более что в 5 играх против «Сеары» «победоносные» потерпели только одно поражение.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: хозяева фавориты встречи за 1.65, на «Сеару» можно поставить за 5.60.

    • Прогноз экспертов LiveSport: считают, что атака «Ботафого» принесет команде нужный результат.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ботафого» — «Сеара» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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