В 10-м туре бразильской Серии Апримет. Матч будет проходить в Рио-де-Жанейро 5 июня. Начало в 02:00 мск.

Команды являются соседями по таблице, занимая 9-е и 10-е места соответственно. Традиционно противостояния этих соперников не приносят много голов. Все может решить один точный удар.

Учитывая, что «Ботафого» не проигрывает уже 3 тура, можно ожидать, что хозяева будут активнее, чтобы продлить эту серию. Тем более что в 5 играх против «Сеары» «победоносные» потерпели только одно поражение.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: хозяева фавориты встречи за 1.65, на «Сеару» можно поставить за 5.60.

Прогноз экспертов LiveSport: считают, что атака «Ботафого» принесет команде нужный результат.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ботафого» — «Сеара» смотрите на LiveCup.Run.

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