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    «Ботафого» совершит блицкриг

    Ботафого — Сеара. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 5 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Сеара»
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    Артур
    5 июня в 10-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Сеара». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Сеара», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 05 Июня 2025 года

    Ботафого

  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 02:00 Сеара

    Сеара

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Победоносные» пока выглядят скромно. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ботафого» в 10 матчах добыл всего 15 зачетных баллов. А вот отличилась команда 11 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Победоносные» переиграли «Сантос» (1:0).

    До того команда сумела одолеть «Универсидад де Чили» (1:0). А вот поединок с «Кэпиталом» завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ботафого» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ботафого» имеет сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

    Причем «Ботафого» традиционно сложно противостоит «Сеаре». Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись победами.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Победоносные» постараются продлить свой победный сериал.

    «Сеара»

    Турнирное положение: «Чёрно-белые» относительно продуктивно стартовали в чемпионате. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сеара» в 10 матчах чемпионата набрала 15 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-белые» уступили «Атлетико Минейро» (0:1).

    До того команда потерпела поражение от «Палмейраса» (0:3). А вот чуть ранее она легко переиграла «Спорт Ресифи» (2:0).

    При этом «Сеара» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Чёрно-белые» уступили в двух своих последних поединках. Причем в этих матчах команда не забила ни разу.

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    При этом «Сеара» лишь на 3 очка отстает от топ-6. Да и победила команда лишь в 4 матчах чемпионата из 10.

    В плане реализации у команды имеются некоторые сложности. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Чёрно-белые» намерены зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Ботафого» победил в 2 последних матчах

    • «Сеара» уступила в 2 своих последних поединках

    • И те, и другие в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Ботафого» способен прибавить в плане реализации, и явно начнет матч максимально активно.

    Номинальные хозяева сражаются за самые высокие места, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Ботафого» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ботафого — Сеара?

    Матч Ботафого — Сеара состоится 05 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ботафого — Сеара?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ботафого — Сеара?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ботафого — Сеара?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ботафого — Сеара?

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.50.

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    Ботафого — Сеара: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 05.06.202502:00. «Ботафого» совершит блицкриг
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