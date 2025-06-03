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    Месси может перебраться в Саудовскую Аравию

    Футбол Трансферы Саудовская Про-Лига MLS Интер Майами
    Лионель Месси недоволен уровнем футбола в американской МЛС и хочет покинуть США.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Как сообщает влиятельный журналист Сашу Тавольери, сейчас отец великого аргентинца Хорхе Месси ведет активные переговоры с Публичным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

    Причиной такого решения стало отсутствие прогресса в американской лиге с 2023 года, когда Месси перебрался в «Интер Майами».

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    • При этом клуб, куда планирует перебраться 37-летний аргентинец пока неизвестен, но отец футболиста обсуждает не только спортивную сторону, но и маркетинговые права с потенциальными работодателями.

    Нынешний контракт Месси с «Интер Майами» до конца 2025 года.

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