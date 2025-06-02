Это один из главных матчей тура. «Крузейро» имеет 20 очков и может вплотную приблизиться к первой строчке и потеснить «Палмейрас» со второй позиции. «Палмейрас» в свою очередь будет пытаться удержать место. В прошлом туре гости уже потерпели поражение, которое осложнило им ситуацию.
Хозяева выиграли 4 матча из 5. Однако они не побеждают «Палмейрас» в Серии А уже 4 встречи. На «Минейран» будет битва больше, чем за 3 очка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают «Палмейрас» фаворитом встречи за 2.39, а на победу «Крузейро» они предлагают 3.45.
- Эксперты LiveSport дали прогноз на матч, они надеются увидеть результативный футбол.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Крузейро» — «Палмейрас» смотрите на LiveCup.Run.
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