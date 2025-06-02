В 11-м туре бразильской Серии Апроведут очную встречу, которая состоится на «Минейран» 2 июня в 01:30 мск.

Это один из главных матчей тура. «Крузейро» имеет 20 очков и может вплотную приблизиться к первой строчке и потеснить «Палмейрас» со второй позиции. «Палмейрас» в свою очередь будет пытаться удержать место. В прошлом туре гости уже потерпели поражение, которое осложнило им ситуацию.

Хозяева выиграли 4 матча из 5. Однако они не побеждают «Палмейрас» в Серии А уже 4 встречи. На «Минейран» будет битва больше, чем за 3 очка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Палмейрас» фаворитом встречи за 2.39, а на победу «Крузейро» они предлагают 3.45.

Эксперты LiveSport дали прогноз на матч, они надеются увидеть результативный футбол.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Крузейро» — «Палмейрас» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.