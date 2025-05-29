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    Черданцев объяснил, почему сезон «Спартака» не был провальным

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    Комментатор Георгий Черданцев подвел итог сезона для «Спартака».

    Георгий Черданцев
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    Георгий Черданцев

    «Я не люблю слово "провальный", потому что "провальный" — это какое‑нибудь десятое место. "Манчестер Юнайтед" провальный сезон провел. Тут слово "провал" слишком жесткое, мне кажется. Нельзя отбросить в сторону траты на трансферы. В ноябре "Спартак" был самой яркой и быстрой командой сезона с прекрасными перспективами. Но что‑то пошло не так, трехмесячная пауза для нового тренера, в новых условиях работающего, подвела. Было ожидаемо, что что‑то пойдет не так. Следующий сезон уже будет, наверное, как‑то иначе спланирован и с другой зимней трансферной кампанией. Самое главное в чемпионате России — это то, как ты играешь в марте и в апреле. Я думаю, что Станкович свои выводы сделает. Менять каждый год тренеров — это абсурд.

    Под этого тренера покупались футболисты, выстроился определенный состав. Не знаю, насколько это наигранно или искренне, но вот эти обнимашки со всеми футболистами, наверное, говорят о том, что микроклимат в команде хороший и футболистам с Деяном комфортно работать. Чего его менять? Продление контракта — это логично, надо дать человеку поработать с тем составом, который у него собрался. Станковичу надо определиться со стартовым составом, избавиться от тех футболистов, которые в состав не проходят и просто как балласт находятся в команде. Перспективы у этого "Спартака" есть. Это первый опыт Станковича в конкурентном чемпионате, надо лишь сделать правильные выводы», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

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    Напомним, что «Спартак» занял итоговое четвертое место в РПЛ.

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