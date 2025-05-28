Мартынович: «Краснодару» будет сложно заменить Сперцяна

Эдуард Сперцян Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что полузащитником интересуется английский «Лидс».
«Возникает большой вопрос по поводу Сперцяна. Пишут про "Лидс". Не знаю, насколько это серьёзно и правда.
Эдика будет сложно заменить, но в клубе есть хороший селекционный отдел, который готовится к возможному уходу Сперцяна. Наверняка уже ищут какие-то альтернативные варианты», — сказал Мартынович «Чемпионату».
В минувшем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 7 ассистов.