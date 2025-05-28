28 мая во Вроцлаве состоится финал Лиги конференций, в котором примут участие. Начало игры в 22:00.

Обе команды прошли долгий сезон и хотят получить свою награду за большие усилия. В этом матче соперников будет интересовать только трофей. «Бетис» уже получил путевку в Лигу Европы через чемпионат. «Челси» сыграет в Лиге чемпионов.

Если говорить о шансах, то стоит вспомнить, что «аристокарты» — главный фаворит турнира, который выиграл почти все поединки сезона в ЛК и потерпел лишь одно поражение. «Бетис» столкнулся с серьезными проблемами в полуфинале, но все же смог пройти «Фиорентину». Но смогут ли севильцы справиться с новыми трудностями? Докажет ли «Челси» свой статус?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бетиса» дают 4.50, на победу «Челси» — 1.92. На победу в финале коэффициенты составляют 2.85 и 1.45.

Прогноз экспертов LiveSport: финал не будет результативным. Для любителей риска предлагается прогноз с более высокими коэффициентами.

Прогноз ИИ: победа «Челси» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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