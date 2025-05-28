Бетис — Челси: дерзкая ставка за 6.50 на футбол, Лига конференций, 28 мая 2025 года

28 мая в финале плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Бетис» и «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы явно мечтают о триумфе в Лиге конференций. В полуфинале они прошли сильную «Фиорентину» (2:1, 2:2).

При этом «Бетис» в своем чемпионате финишировал на 6 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 50 раз в 38 матчах Ла Лиги.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Севильцы не смогли переиграть «Валенсию» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Атлетико» (1:4). А вот встреча с «Райо Вальекано» принесла боевой паритет (2:2).

Вообще, в 5 последних матчах «Бетис» добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Чими Авилья, Диего Льоренте, Джованни Ло Селсо, Марк Рока, Юссуф Сабали — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Севильцы нынче пребывают не в самом лучшем функциональном состоянии. Команда не побеждала в 5 своих последних матчах.

Плюс «Бетис» весьма сложно противостоит лондонцам. Из двух очных поединков с «Челси» севильцы победили 1 раз при одном поражении.

И уж совсем очевидно, что итальянцы будут действовать максимально агрессивно в атаке. Да и бразилец Антони выдает просто шикарнейший сезон.

«Челси»

Турнирное положение: Лондонцы нынче смотрятся весьма выгодно. Команда заняла итоговое 4 место в АПЛ.

Причем «Челси» победил в 2 своих последних матчах. А вот забили игроки команды 64 мяча в 38 матчах английского чемпионата.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда запишет себе в актив. Лондонцы переиграли «Ноттингем Форест» (1:0).

А вот до того команда нанесла поражение «Манчестер Юнайтед» (1:0). А вот чуть раньше она была бита «Ньюкаслом» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» добыл 4 победы. В них игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Уэсли Фофана, Ромео Лавиа — травмированы.

Состояние команды: «Аристократы» на данном этапе смотрятся максимально уверенно. Да и не пропускала команда в двух своих последних матчах.

При этом «Челси» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 43 мяча в 38 поединках английского чемпионата.

Зато уже может помочь своей команде Марк Гиу. Испанец в нынешней Лиге конференций настрелял уже 6 мячей в ворота соперников.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и креативный Коул Палмер явно скажет свое веское слово.

Статистика для ставок

Лондонцы победили в 2 своих последних матчах

Севильцы не побеждали в 5 последних поединках

«Челси» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Аристократы» нынче смотрятся выгодно, да и севильцы имеют потенциал прибавить в созидательном плане.

Обе команды способны поднатореть во всех компонентах, к тому же в составе соперников уж точно есть кому забивать.

Ставка: ТБ 4.5 за 6.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 15.00

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