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    «Бетис» и «Челси» устроят голевое шоу!

    Бетис — Челси: дерзкая ставка за 6.50 на футбол, Лига конференций, 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Челси»
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    Антони
    28 мая в финале плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Бетис» и «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Финал 28 Мая 2025 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 21:00 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы явно мечтают о триумфе в Лиге конференций. В полуфинале они прошли сильную «Фиорентину» (2:1, 2:2).

    При этом «Бетис» в своем чемпионате финишировал на 6 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 50 раз в 38 матчах Ла Лиги.

    Бетис — Челси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Севильцы не смогли переиграть «Валенсию» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Атлетико» (1:4). А вот встреча с «Райо Вальекано» принесла боевой паритет (2:2).

    Вообще, в 5 последних матчах «Бетис» добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Чими Авилья, Диего Льоренте, Джованни Ло Селсо, Марк Рока, Юссуф Сабали — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Севильцы нынче пребывают не в самом лучшем функциональном состоянии. Команда не побеждала в 5 своих последних матчах.

    Плюс «Бетис» весьма сложно противостоит лондонцам. Из двух очных поединков с «Челси» севильцы победили 1 раз при одном поражении.

    И уж совсем очевидно, что итальянцы будут действовать максимально агрессивно в атаке. Да и бразилец Антони выдает просто шикарнейший сезон.

    «Челси»

    Турнирное положение: Лондонцы нынче смотрятся весьма выгодно. Команда заняла итоговое 4 место в АПЛ.

    Причем «Челси» победил в 2 своих последних матчах. А вот забили игроки команды 64 мяча в 38 матчах английского чемпионата.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда запишет себе в актив. Лондонцы переиграли «Ноттингем Форест» (1:0).

    А вот до того команда нанесла поражение «Манчестер Юнайтед» (1:0). А вот чуть раньше она была бита «Ньюкаслом» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» добыл 4 победы. В них игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Уэсли Фофана, Ромео Лавиа — травмированы.

    Состояние команды: «Аристократы» на данном этапе смотрятся максимально уверенно. Да и не пропускала команда в двух своих последних матчах.

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    При этом «Челси» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 43 мяча в 38 поединках английского чемпионата.

    Зато уже может помочь своей команде Марк Гиу. Испанец в нынешней Лиге конференций настрелял уже 6 мячей в ворота соперников.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и креативный Коул Палмер явно скажет свое веское слово.

    Статистика для ставок

    • Лондонцы победили в 2 своих последних матчах

    • Севильцы не побеждали в 5 последних поединках

    • «Челси» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: «Аристократы» нынче смотрятся выгодно, да и севильцы имеют потенциал прибавить в созидательном плане.

    Обе команды способны поднатореть во всех компонентах, к тому же в составе соперников уж точно есть кому забивать.

    Ставка: ТБ 4.5 за 6.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 15.00

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    Сбалансированный прогноз на матч «Бетис» — «Челси» с коэффициентом для ставки 2.04

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бетис — Челси?

    Матч Бетис — Челси состоится 28 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бетис — Челси?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 4.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бетис — Челси?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 4.5» с коэффициентом у букмекеров 6.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бетис — Челси?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бетис — Челси?

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

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