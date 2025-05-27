Ловрен: Я счастлив за Дзюбу

Футболист ПАОКа, который сейчас играет за греческий ПАОК, оценил игру форварда «Акрона», похвалив нападающего за высокую результативность.

Ранее Дзюба вышел на первое место по количеству голов среди российских футболистов. Форвард обошел по этому показателю Александра Кержакова, в активе которого 233 мяча.

«Я видел, что Артем Дзюба еще продолжает играть, это не сюрприз для меня. Почему нет? Я видел его два рекорда по голам. Я реально счастлив за него, если честно. Стать лучшим бомбардиром в России и в сборной не так просто, очень сложно побить рекорд. Мы должны уважать эти рекорды и поздравить его с этими достижениями. Я счастлив за него, это здорово.

Если он еще может забивать мячи, то нужно продолжать карьеру. Я верю, что сможет еще сыграть. Когда уже не сможет забивать, тогда нужно будет сказать "пока" карьере», — сказал Ловрен ТАСС.