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    Ловрен: Я счастлив за Дзюбу

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    Футболист ПАОКа Деян Ловрен, который сейчас играет за греческий ПАОК, оценил игру форварда «Акрона» Артема Дзюбы, похвалив нападающего за высокую результативность.

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    Ранее Дзюба вышел на первое место по количеству голов среди российских футболистов. Форвард обошел по этому показателю Александра Кержакова, в активе которого 233 мяча.

    «Я видел, что Артем Дзюба еще продолжает играть, это не сюрприз для меня. Почему нет? Я видел его два рекорда по голам. Я реально счастлив за него, если честно. Стать лучшим бомбардиром в России и в сборной не так просто, очень сложно побить рекорд. Мы должны уважать эти рекорды и поздравить его с этими достижениями. Я счастлив за него, это здорово.

    Если он еще может забивать мячи, то нужно продолжать карьеру. Я верю, что сможет еще сыграть. Когда уже не сможет забивать, тогда нужно будет сказать "пока" карьере», — сказал Ловрен ТАСС.

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