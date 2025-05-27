Ловрен: Я счастлив за Дзюбу

Деян Ловрен Фото: globallookpress.com
Ранее Дзюба вышел на первое место по количеству голов среди российских футболистов. Форвард обошел по этому показателю Александра Кержакова, в активе которого 233 мяча.
«Я видел, что Артем Дзюба еще продолжает играть, это не сюрприз для меня. Почему нет? Я видел его два рекорда по голам. Я реально счастлив за него, если честно. Стать лучшим бомбардиром в России и в сборной не так просто, очень сложно побить рекорд. Мы должны уважать эти рекорды и поздравить его с этими достижениями. Я счастлив за него, это здорово.
Если он еще может забивать мячи, то нужно продолжать карьеру. Я верю, что сможет еще сыграть. Когда уже не сможет забивать, тогда нужно будет сказать "пока" карьере», — сказал Ловрен ТАСС.