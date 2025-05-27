Колосков: Пока Станкович вполне посредственный тренер

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями о работе сербского специалиста Деяна Станковича вв сезоне-2024/2025.

«Станкович в России пока еще не проявил себя как тренер высокого европейского уровня. У него были и какие-то удачи, и какие-то неудачи. Но с таким составом, как у него, бороться за четвертое-пятое место, как мне кажется, просто-напросто неприлично. И с такими финансовыми возможностями. Ему для того, чтобы стать тренером хорошего уровня, надо много и много работать. И над собой, и над своим поведением. И анализировать, почему они провалили всю весеннюю часть чемпионата России. Непонятно, чем они вообще занимались на сборах в подготовительный период.

У него есть шанс вырасти в хорошего тренера. Но этим шансом надо воспользоваться. Пока он вполне посредственный тренер», — приводит слова Колоскова «Р-Спорт».

«Спартак» по итогам сезона-2024/2025 занял 4-е место в РПЛ с 58 очками и вылетел в финале Пути регионов Кубка России от «Ростова» (1:2).