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    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
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    «Аль-Хиляль» — «Аль-Кадисия»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    «Аль-Хиляль» примет «Аль-Кадисию» в матче 34-го тура саудовской Лиги Про. Игра стартует в 21:00 по мск.

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    В нынешнем сезоне «Аль-Хиляль» уже имеет неудачный опыт игры с этим соперником. В первом круге хозяева проиграли 1:2. Однако в этот раз проигрывать им нельзя, так как это может привести к потере второй позиции.

    «Аль-Хиляль» всего на 2 пункта опережает «Аль-Наср» в борьбе за Лигу чемпионов. Таким образом, клуб сегодня устроит как минимум ничья.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров: ставки на победу «Аль-Хиляля» принимаются с коэффициентом 1.40, на победу «Аль-Кадисии» — с коэффициентом 6.40.

    • Прогноз экспертов: хозяевам пророчат сложный матч.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Кадисия» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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