приметв матче 34-го тура саудовской Лиги Про. Игра стартует в 21:00 по мск.

В нынешнем сезоне «Аль-Хиляль» уже имеет неудачный опыт игры с этим соперником. В первом круге хозяева проиграли 1:2. Однако в этот раз проигрывать им нельзя, так как это может привести к потере второй позиции.

«Аль-Хиляль» всего на 2 пункта опережает «Аль-Наср» в борьбе за Лигу чемпионов. Таким образом, клуб сегодня устроит как минимум ничья.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: ставки на победу «Аль-Хиляля» принимаются с коэффициентом 1.40, на победу «Аль-Кадисии» — с коэффициентом 6.40.

Прогноз экспертов: хозяевам пророчат сложный матч.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Кадисия» смотрите на LiveCup.Run.

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