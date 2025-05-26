В нынешнем сезоне «Аль-Хиляль» уже имеет неудачный опыт игры с этим соперником. В первом круге хозяева проиграли 1:2. Однако в этот раз проигрывать им нельзя, так как это может привести к потере второй позиции.
«Аль-Хиляль» всего на 2 пункта опережает «Аль-Наср» в борьбе за Лигу чемпионов. Таким образом, клуб сегодня устроит как минимум ничья.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: ставки на победу «Аль-Хиляля» принимаются с коэффициентом 1.40, на победу «Аль-Кадисии» — с коэффициентом 6.40.
- Прогноз экспертов: хозяевам пророчат сложный матч.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Кадисия» смотрите на LiveCup.Run.
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