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    «Аль-Кадисия» не уступит «Аль-Хилялю»

    Аль-Хиляль — Аль-Кадисия. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 26 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Хиляль
    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Кадисия»
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    «Аль-Хиляль»
    26 мая в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Кадисия». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Кадисия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 26 Мая 2025 года

    Аль-Хиляль

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хиляль 21:00 Аль-Кадисия

    Аль-Кадисия

  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Хиляль» уже не поднимется выше нынешней позиции. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Хиляль» на 8 очков отстает от чемпиона. А вот забила команда аж 93 мяча в чемпионате Саудовской Аравии.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела скромно. «Аль-Хиляль» не сумел одолеть «Аль-Вехду» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Фатеху» (4:3). При этом чуть ранее она смогла переиграть «Аль-Орубу» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Хиляль» в последних матчах смотрелся довольно выгодно. Да и Александар Митрович наколотил 18 мячей в чемпионате.

    Матчи с «Аль-Кадисией» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Хиляль» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно постарается завершить сезон на мажорной ноте.

    «Аль-Кадисия»

    Турнирное положение: «Аль-Кадисия» бьется за попадание на пьедестал. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Кадисия» на один пункт опережает «Аль-Наср». При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Аль-Кадисия» одолела «Аль-Орубу» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Вехде» (3:1). Плюс поединок с «Аль-Таавуном» принес сложнейшие три очка (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Кадисия» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Кадисия» намерена финишировать в тройке. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

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    При этом «Аль-Кадисия» не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 53 мяча в 33 поединках чемпионата.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и Пьер-Эмерик Обамеянг наколотил уже 17 мячей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Вот только забивает команда в среднем чаще гола за матч.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Кадисия» победила в 4 своих последних матчах

    • «Аль-Хиляль» забивает в среднем почти 3 гола за матч

    • «Аль-Кадисия» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

    Прогноз: Номинальные гости борются за попадание в тройку, так что явно будут активны в атаке.

    «Аль-Кадисия» имеет весьма надежные тылы, плюс оппонент уже потерял турнирную мотивацию.

    Ставка: «Аль-Кадисия» не проиграет за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аль-Хиляль — Аль-Кадисия?

    Матч Аль-Хиляль — Аль-Кадисия состоится 26 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Кадисия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Аль-Кадисия» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аль-Хиляль — Аль-Кадисия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Аль-Кадисия» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Хиляль — Аль-Кадисия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аль-Хиляль — Аль-Кадисия?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

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