Аль-Хиляль — Аль-Кадисия. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 26 мая 2025 года

Аль-Хиляль
Аль-Кадисия
«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: «Аль-Хиляль» уже не поднимется выше нынешней позиции. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.
При этом «Аль-Хиляль» на 8 очков отстает от чемпиона. А вот забила команда аж 93 мяча в чемпионате Саудовской Аравии.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела скромно. «Аль-Хиляль» не сумел одолеть «Аль-Вехду» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Аль-Фатеху» (4:3). При этом чуть ранее она смогла переиграть «Аль-Орубу» (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Хиляль» в последних матчах смотрелся довольно выгодно. Да и Александар Митрович наколотил 18 мячей в чемпионате.
Матчи с «Аль-Кадисией» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Хиляль» победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно постарается завершить сезон на мажорной ноте.
«Аль-Кадисия»
Турнирное положение: «Аль-Кадисия» бьется за попадание на пьедестал. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Кадисия» на один пункт опережает «Аль-Наср». При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Аль-Кадисия» одолела «Аль-Орубу» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Аль-Вехде» (3:1). Плюс поединок с «Аль-Таавуном» принес сложнейшие три очка (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Кадисия» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Кадисия» намерена финишировать в тройке. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.
При этом «Аль-Кадисия» не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 53 мяча в 33 поединках чемпионата.
В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и Пьер-Эмерик Обамеянг наколотил уже 17 мячей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Вот только забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Статистика для ставок
- «Аль-Кадисия» победила в 4 своих последних матчах
- «Аль-Хиляль» забивает в среднем почти 3 гола за матч
- «Аль-Кадисия» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.
- 1.85Ливерпуль — Кристал Пэлас: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: Номинальные гости борются за попадание в тройку, так что явно будут активны в атаке.
«Аль-Кадисия» имеет весьма надежные тылы, плюс оппонент уже потерял турнирную мотивацию.
Ставка: «Аль-Кадисия» не проиграет за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 4.20