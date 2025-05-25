«Рома» победила «Торино», но осталась без Лиги чемпионов, «Фиорентина» вырвала победу у «Удинезе»

В матче 38-го тура итальянской Серии Ана выезде переиграласо счетом 2:0.

Точными ударами в этом поединке смогли отметиться Леандро Паредес и Алексис Салемакерс.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Рома 0:2 Голы: 0:1 Леандро Паредес (пенальти) (18'), 0:2 Алексис Салемакерс (53') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Али Дембеле (Sergiu Perciun, 59'), Гильермо Марипан, Адам Масина (Себастьян Валюкевич, 72'), Кристиано Бираги, Самуэле Риччи (Кароль Линетти, 72'), Чезаре Казадей (Гвидас Гинейтис, 59'), Валентин Лацаро, Никола Влашич, Элиф Элмас (Tommaso Gabellini, 81'), Че Адамс Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Алексис Салемакерс (Томмазо Бальданци, 90'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик (Девин Ренс, 90'), Матиас Соуле (Матс Хуммельс, 90'), Ману Коне, Леандро Паредес (Никколо Писилли, 90'), Бриан Кристанте, Эльдор Шомуродов (Стефан Эль-Шаарави, 72') Предупреждения: Гильермо Марипан (63'), Зеки Челик (75')

«Рома» смогла набрать 69 очков, финишировала пятой и пробилась в Лигу Европы, не сумев зацепиться за Лигу чемпионов.

Календарь и таблица Серии А

В параллельной игре «Удинезе» проиграл «Фиорентине» со счетом 2:3.

На голы Лоренцо Лукки и Кристиана Кабаселе гости ответили забитыми мячами Николо Фаджоли, Пьетро Комуццо и Мойзе Кина.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Фиорентина 2:3 Голы: 1:0 Лоренцо Лукка (26'), 1:1 Николо Фаджоли (46'), 1:2 Пьетро Комуццо (57'), 2:2 Кристиан Кабазель (61'), 2:3 Мойзе Кин (82') Удинезе: Мадука Окойе, Кристиан Кабазель, Умар Соле, Кингсли Эхизибуэ (Маттео Пальма, 86'), Джордан Земура, Яка Бийол, Артюр Атта (Икер Браво, 77'), Йеспер Карлстрём, Юрген Эккеленкамп, Лоренцо Лукка (Кинан Дэвис, 78'), Алексис Санчес (Ойер Саррага, 52') Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс, Лука Раньери, Роб Холдинг, Пьетро Комуццо (Марин Понграчич, 79'), Николо Фаджоли, Амир Ричардсон (Альберт Гудмундссон, 71'), Роландо Мандрагора, Мойзе Кин, Лукас Бельтран (Шер Ндур, 85'), Dodo Предупреждения: Яка Бийол (9'), Яка Бийол (39'), Лукас Бельтран (50'), Амир Ричардсон (59'), Йеспер Карлстрём (89'), Йеспер Карлстрём (89')

У «Фиорентины» стало 65 очков и шестое место в турнирной таблице. Флорентийцы попали в зону Лиги конференций. В активе «Удинезе» 44 очка и 12-е место.