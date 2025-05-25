Слот: В следующем сезоне конкуренция будет серьезнее

Главный тренервысказался о дальнейших планах мерсисайдской команды.

«Трансферы? Не знаю, будет ли их много, но знаю, что клуб, Ричард Хьюз, владельцы — мы все едины в том, чего мы пытаемся достичь.

Уже очень-очень позитивный момент, что мы сохранили Мо Салаха и Вирджила ван Дейка. И еще несколько игроков мы пытаемся подписать — сделки выглядят позитивно.

Мы очень довольны составом, который у нас есть. Этот клуб всегда показывал, что если он может усилиться, то он сделает это. Громкое это будет лето или нет... Оно уже громкое, потому что мы выиграли АПЛ.

Было бы странно, если бы я стал играть совершенно по-другому, потому что мы только что выиграли лигу, но нам нужно адаптироваться. Всегда нужно стараться стать лучше.

Мы должны совершенствоваться с этими игроками и, если есть возможность, стать сильнее с другими игроками. В следующем сезоне конкуренция тоже будет серьезнее», — цитирует Слота BBC.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Ливерпуль» досрочно выиграл чемпионат Англии в этом сезоне.