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    Хау назвал большим достижением выход «Ньюкасла» в Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о завоевании командой путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    Эдди Хау
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    Эдди Хау

    «Замечательное чувство, очень большое достижение. Разумеется, когда вы проигрываете, то ощущаете разочарование, но я считаю, что нам нужно в первую очередь думать о том, что после 38 туров мы смогли-таки выйти в Лигу чемпионов. Это очень важный момент для клуба.

    Нынешний сезон? Очень событийный. За этот год произошло столько всего, не только в психологическом плане, но и с точки зрения тактики, игра развивается очень быстрыми темпами. Это был великолепный сезон Премьер-лиги. Прошлое лето оказалось непростым для нас, для начала сезона оно было слишком насыщенным. Нам пришлось очень упорно сражаться, чтобы всё преодолеть и вернуться таким образом, как мы это в итоге и сделали. Невозможно выразить в полной мере благодарность игрокам. У нас отличный состав, который прилагает все усилия в каждой игре, о большем и просить нельзя. Сейчас я могу сказать, что, пожалуй, мы сделали это. Мы пытались победить в сегодняшней игре, но не получилось.

    Во время матча нам передавали обновления в таблице АПЛ, но я не хотел заострять на этом внимание. Лишь когда стало понятно, что во втором тайме нам будет непросто забить свой гол, наше положение оказалось под угрозой, результаты других встреч стали для нас важнее. Но в течение всего матча мы старались найти путь к воротам и вернуться в игру. Насколько помню, за пять минут до конца встречи уже казалось, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Хау BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Ньюкасл» занял итоговое пятое место в сезоне АПЛ.

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