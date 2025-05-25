Чуда не случилось: «Арминия» не смогла обыграть «Штутгарт» в финале Кубка Германии

Билефельдцы проиграли финал Кубка Германии, уступив «Штутгарту» — 2:4, но переписали историю турнира, став первой командой из третьего дивизиона, сумевшей отличиться в главном матче розыгрыша.

Футбол. Германия. Кубок Арминия — Штутгарт 2:4 Голы: 0:1 Ник Вольтемаде (15'), 0:2 Энцо Мийо (22'), 0:3 Дениз Ундав (28'), 0:4 Энцо Мийо (66'), 1:4 Julian Kania (82'), 2:4 Йоша Вагноман (автогол) (85') Арминия: Сэм Шрек (Isaiah Ahmad Young, 46'), Штефано Руссо, Ноа-Джоэль Саренрен-Базее (Йоэль Феликс, 59'), Жоэль Гродовски (Julian Kania, 80'), Jonas Thomas Kersken, Felix Hagmann (Christopher Lannert, 46'), Leon Schneider, Maximilian Grosser, Louis Oppie, Mael Corboz, Marius Worl (Лукас Кунце, 83') Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Юлиан Хабот (Финн Ельч, 76'), Лука Жакес, Йоша Вагноман, Крис Фюрих (Рамон Хендрикс, 69'), Ангело Штиллер (Николас Нартей, 87'), Атакан Каразор, Ник Вольтемаде, Дениз Ундав, Энцо Мийо (Эрмедин Демирович, 69') Предупреждения: Ноа-Джоэль Саренрен-Базее (25'), Йоша Вагноман (27'), Leon Schneider (53'), Michel Kniat (54'), Энцо Мийо (67'), Йоэль Феликс (90')

Для «Арминии» этот путь был чем-то большим, чем просто турнир. Клуб, ещё недавно переживавший двойное понижение — из Бундеслиги до третьей лиги за два сезона, — вдруг оказался героем главного национального кубка. На пути к финалу были повержены «Унион», «Фрайбург», «Вердер» и, наконец, действующий чемпион и обладатель Кубка — «Байер».

Сама ситуация казалась сказкой. Город с населением в 330 тысяч отправил в Берлин армию болельщиков (напомним, команда только-только вышла во вторую Бундеслигу!). Олимпийский стадион принимал гостей, которые верили — возможно всё. Даже победа над командой, которая в этом сезоне играла в еврокубках.

Перфоманс фанатов Арминии gettyimages.com

Вообще, поддержка фанатов в Германии — абсолютно отдельный вид футбольного искусства. А финал Кубка — эссенция всего того, за что обожают немецкие трибуны.

Перфоманс фанатов Штутгарта gettyimages.com

«Штутгарт» не даёт мечтать

Но «Штутгарт» с первых минут дал понять, что настроен разрушить сказку, а не быть её частью. Уже на 15-й минуте Ник Вольтемейд, находящийся в отличной форме, убежал после паса Штиллера и хладнокровно реализовал выход один на один — 0:1.

Арминия — Штутгарт gettyimages.com

Семь минут спустя — сказка уже почти разрушилась. Ошибка полузащиты «Арминии», передача назад, Ундав перехватывает, откатывает на Мийо — и французу остаётся только не промахнуться — 0:2.

А потом — ещё больнее. Ундав, в этот вечер деятельный, как никогда, получает пас, разворачивается и точно бьёт в дальний угол — 0:3. Прошло всего 28 минут, а «Арминию» уже прибили. Вера тысяч на трибунах не сыпалась, но игра была, по сути, безнадёжной.

Арминия — Штутгарт gettyimages.com

До перерыва «Арминия» пыталась зацепиться, имела моменты, вспоминается штанга от Саренрена-Базе в самом начале. Но мяч в ворота «Штутгарта» никак не шёл. После перерыва — уже совсем трагедия. Оппи, только вышедший на поле, отдал неудачный пас, и Энцо Мийо, оформив дубль, довёл счёт до 0:4.

Пробуждение перед финальным свистком

И всё же «Арминия» не собиралась умирать в тишине. Финал — не место для капитуляции. На 87-й минуте Джулиан Кания среагировал на прострел Ланнерта и вколотил мяч под перекладину — 1:4. А спустя три минуты — нелепость от «Штутгарта»: Вагноман под давлением Янга головой отправил мяч в собственные ворота — 2:4.

Арминия — Штутгарт gettyimages.com

Десять минут назад — разгром. Теперь — борьба, пусть и запоздалая. Но на большее не хватило времени и, наверное, класса. Финальный свисток прозвучал под торжество «Штутгарта» и стоячую овацию билефельдскому чуду.

Гордость проигравших, слава победителям

«Арминия» стала первой командой из третьего дивизиона, сумевшей забить в финале Кубка Германии. И пусть не выиграла — её история стала важной частью турнира, той, что будут вспоминать ещё долго. Клуб вернулся во Вторую Бундеслигу и теперь смотрит в будущее с гордо поднятой головой.

Для «Штутгарта» этот триумф стал подтверждением: команда снова велика. Последний Кубок был в 1997 году. Последний крупный успех — чемпионство 2007 года. А в прошлом сезоне они вообще спасались от вылета через стыки.

Фанаты Штутгарта на финале Кубка Германии gettyimages.com

Сегодня — победа в Кубке и возвращение в Европу. Себастьян Хёнесс, начав с борьбы за выживание, теперь ведёт «Штутгарт» в Лигу Европы и, возможно, к новым вершинам.

Игроки Штутгарта празднуют победу с фанатами gettyimages.com

Этот финал — не только про титул

Этот финал — про веру. Про то, что третий дивизион может сломать планы элиты. Про то, что клуб с разбитой историей может объединить целый город. Про то, что проигрыш может быть красивым, а поражение — достойным.

И да, этот финал — про уникальный немецкий футбол, который всё ещё умеет удивлять.