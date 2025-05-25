Чуда не случилось: «Арминия» не смогла обыграть «Штутгарт» в финале Кубка Германии

Для «Арминии» этот путь был чем-то большим, чем просто турнир. Клуб, ещё недавно переживавший двойное понижение — из Бундеслиги до третьей лиги за два сезона, — вдруг оказался героем главного национального кубка. На пути к финалу были повержены «Унион», «Фрайбург», «Вердер» и, наконец, действующий чемпион и обладатель Кубка — «Байер».
Сама ситуация казалась сказкой. Город с населением в 330 тысяч отправил в Берлин армию болельщиков (напомним, команда только-только вышла во вторую Бундеслигу!). Олимпийский стадион принимал гостей, которые верили — возможно всё. Даже победа над командой, которая в этом сезоне играла в еврокубках.
Вообще, поддержка фанатов в Германии — абсолютно отдельный вид футбольного искусства. А финал Кубка — эссенция всего того, за что обожают немецкие трибуны.
«Штутгарт» не даёт мечтать
Но «Штутгарт» с первых минут дал понять, что настроен разрушить сказку, а не быть её частью. Уже на 15-й минуте Ник Вольтемейд, находящийся в отличной форме, убежал после паса Штиллера и хладнокровно реализовал выход один на один — 0:1.
Семь минут спустя — сказка уже почти разрушилась. Ошибка полузащиты «Арминии», передача назад, Ундав перехватывает, откатывает на Мийо — и французу остаётся только не промахнуться — 0:2.
А потом — ещё больнее. Ундав, в этот вечер деятельный, как никогда, получает пас, разворачивается и точно бьёт в дальний угол — 0:3. Прошло всего 28 минут, а «Арминию» уже прибили. Вера тысяч на трибунах не сыпалась, но игра была, по сути, безнадёжной.
До перерыва «Арминия» пыталась зацепиться, имела моменты, вспоминается штанга от Саренрена-Базе в самом начале. Но мяч в ворота «Штутгарта» никак не шёл. После перерыва — уже совсем трагедия. Оппи, только вышедший на поле, отдал неудачный пас, и Энцо Мийо, оформив дубль, довёл счёт до 0:4.
Пробуждение перед финальным свистком
И всё же «Арминия» не собиралась умирать в тишине. Финал — не место для капитуляции. На 87-й минуте Джулиан Кания среагировал на прострел Ланнерта и вколотил мяч под перекладину — 1:4. А спустя три минуты — нелепость от «Штутгарта»: Вагноман под давлением Янга головой отправил мяч в собственные ворота — 2:4.
Десять минут назад — разгром. Теперь — борьба, пусть и запоздалая. Но на большее не хватило времени и, наверное, класса. Финальный свисток прозвучал под торжество «Штутгарта» и стоячую овацию билефельдскому чуду.
Гордость проигравших, слава победителям
«Арминия» стала первой командой из третьего дивизиона, сумевшей забить в финале Кубка Германии. И пусть не выиграла — её история стала важной частью турнира, той, что будут вспоминать ещё долго. Клуб вернулся во Вторую Бундеслигу и теперь смотрит в будущее с гордо поднятой головой.
Для «Штутгарта» этот триумф стал подтверждением: команда снова велика. Последний Кубок был в 1997 году. Последний крупный успех — чемпионство 2007 года. А в прошлом сезоне они вообще спасались от вылета через стыки.
Сегодня — победа в Кубке и возвращение в Европу. Себастьян Хёнесс, начав с борьбы за выживание, теперь ведёт «Штутгарт» в Лигу Европы и, возможно, к новым вершинам.
Этот финал — не только про титул
Этот финал — про веру. Про то, что третий дивизион может сломать планы элиты. Про то, что клуб с разбитой историей может объединить целый город. Про то, что проигрыш может быть красивым, а поражение — достойным.
И да, этот финал — про уникальный немецкий футбол, который всё ещё умеет удивлять.