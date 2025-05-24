«Локо» идет на беспроигрышной серии и наверняка хотел бы продлить ее, чтобы уйти на отдых на хорошей ноте.
В прошлый раз команды подарили нам 5 забитых голов. Победу одержали москвичи со счетом 3:2. Вполне возможно, что в этот раз игра снова будет результативной, поскольку на команды ничего не давит и можно сыграть от души.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Фаворитом букмекеров является «Локомотив» — 2.64 и 2.35 на победу соответственно.
- Эксперты LiveSport считают, что «Акрон» доставит проблем сопернику. В своем прогнозе они предложили ставку за 2.60.
- Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.
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