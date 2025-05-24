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    Тольяттинцы создадут проблемы москвичам?!

    Акрон — Локомотив: 2.60 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Локомотив»
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    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»
    «Акрон» примет «Локомотив» в матче 30-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 24 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Мая 2025 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 16:30 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: Перед заключительным туром в РПЛ тольяттинцы занимают 9-е место в таблице с 35-ю очками в активе. «Акрон» уже точно не опустится до зоны стыков, опережая 13-ю строчку на 8 пунктов.

    Команда также находится в середине турнирной таблицы (10-е место) по результатам домашних встреч. «Акрон» набрал 19 очков из 42-х возможных на своем поле.

    Акрон — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ тольяттинцы проиграли московскому «Динамо» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+1-й минуте. До этого «Акрон» обыграл «Ахмат» (3:2).

    В последних 5-и встречах команда по 2 раза победила и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Химками» (2:2). За этот отрезок «Акрон» также одолел махачкалинское «Динамо» (1:0).

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Состояние команды: «Акрон» завершает свой первый сезон в РПЛ, в котором проявил себя довольно неплохо. Тольяттинцы сумели закрепиться в середине турнирной таблицы.

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба даже в 36 лет показывает высокий уровень игры. Форвард является лучшим бомбардиром своей команды, забив 9 голов и сделав 5 голевых передач в РПЛ.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Столичная команда располагается на 6-й позиции в таблице РПЛ, набрав 50 очков за 29 туров. «Локомотив» уже точно завершит сезон на 6-й строчке.

    Интересно, что «железнодорожники» занимают такое же место и по результатам гостевых встреч, набрав 19 очков из 42-х возможных на чужом поле. За 14 встреч в гостях «Локомотив» забил 21 гол при 22-х пропущенных.

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  • 21/05/2025

    • Последние матчи: В прошедшем поединке РПЛ команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2), упустив преимущество в 2 мяча. Матчем ранее «Локомотив» обыграл «Факел» со счетом 1:0.

    «Железнодорожники» не проигрывают в РПЛ на протяжении 5-и последних матчей. За этот период «Локомотив» трижды сыграл вничью и дважды победил. В одном из матчей москвичи одолели «Пари НН» (3:0).

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    Состояние команды: «Локомотив» не имеет никакой турнирной мотивации перед предстоящим матчем против «Акрона», ведь команда не сдвинется с 6-го места по итогам сезона.

    «Железнодорожники» в прошлом очном поединке победил тольяттинцев со счетом 3:2. В предстоящем матче «Локомотив» будет играть в гостях и «Акрон» попытается доставить проблемы...

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х встречах «Акрон» выиграл 2 раза

    • «Локомотив» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей в РПЛ

    • В последнем очном поединке «Локомотив» обыграл «Акрон» со счетом 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 2.45, победа «Акрона» — 2.60, ничья — за 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.40 сооветственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Акрон» на своем поле одолеет «Локомотив». Тольяттинцы набрали неплохую форму к финишу сезона.

    Ставка: Победа «Акрона» за 2.60.

    Прогноз: Команды способны сыграть результативно. Прогнозируем большое количество голов.

    Ставка: Тотал 3 больше за 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Акрон — Локомотив?

    Матч Акрон — Локомотив состоится 24 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Акрон — Локомотив?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Акрона»..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Акрон — Локомотив?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Акрона».» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Акрон — Локомотив?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Акрон — Локомотив?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 2.45, победа «Акрона» — 2.60, ничья — за 3.90.

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