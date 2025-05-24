Акрон — Локомотив: 2.60 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

Акрон
Локомотив
«Акрон»
Турнирное положение: Перед заключительным туром в РПЛ тольяттинцы занимают 9-е место в таблице с 35-ю очками в активе. «Акрон» уже точно не опустится до зоны стыков, опережая 13-ю строчку на 8 пунктов.
Команда также находится в середине турнирной таблицы (10-е место) по результатам домашних встреч. «Акрон» набрал 19 очков из 42-х возможных на своем поле.
Акрон — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре РПЛ тольяттинцы проиграли московскому «Динамо» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+1-й минуте. До этого «Акрон» обыграл «Ахмат» (3:2).
В последних 5-и встречах команда по 2 раза победила и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Химками» (2:2). За этот отрезок «Акрон» также одолел махачкалинское «Динамо» (1:0).
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Состояние команды: «Акрон» завершает свой первый сезон в РПЛ, в котором проявил себя довольно неплохо. Тольяттинцы сумели закрепиться в середине турнирной таблицы.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба даже в 36 лет показывает высокий уровень игры. Форвард является лучшим бомбардиром своей команды, забив 9 голов и сделав 5 голевых передач в РПЛ.
«Локомотив»
Турнирное положение: Столичная команда располагается на 6-й позиции в таблице РПЛ, набрав 50 очков за 29 туров. «Локомотив» уже точно завершит сезон на 6-й строчке.
Интересно, что «железнодорожники» занимают такое же место и по результатам гостевых встреч, набрав 19 очков из 42-х возможных на чужом поле. За 14 встреч в гостях «Локомотив» забил 21 гол при 22-х пропущенных.
Последние матчи: В прошедшем поединке РПЛ команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2), упустив преимущество в 2 мяча. Матчем ранее «Локомотив» обыграл «Факел» со счетом 1:0.
«Железнодорожники» не проигрывают в РПЛ на протяжении 5-и последних матчей. За этот период «Локомотив» трижды сыграл вничью и дважды победил. В одном из матчей москвичи одолели «Пари НН» (3:0).
Не сыграет: Максим Ненаход из-за перебора желтых карточек.
Состояние команды: «Локомотив» не имеет никакой турнирной мотивации перед предстоящим матчем против «Акрона», ведь команда не сдвинется с 6-го места по итогам сезона.
«Железнодорожники» в прошлом очном поединке победил тольяттинцев со счетом 3:2. В предстоящем матче «Локомотив» будет играть в гостях и «Акрон» попытается доставить проблемы...
Статистика для ставок
- В последних 3-х встречах «Акрон» выиграл 2 раза
- «Локомотив» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей в РПЛ
- В последнем очном поединке «Локомотив» обыграл «Акрон» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 2.45, победа «Акрона» — 2.60, ничья — за 3.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.40 сооветственно.
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Прогноз: Можно предположить, что «Акрон» на своем поле одолеет «Локомотив». Тольяттинцы набрали неплохую форму к финишу сезона.
Ставка: Победа «Акрона» за 2.60.
Прогноз: Команды способны сыграть результативно. Прогнозируем большое количество голов.
Ставка: Тотал 3 больше за 1.85.