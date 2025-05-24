Акрон — Локомотив: 2.60 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

«Акрон» примет «Локомотив» в матче 30-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 24 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: Перед заключительным туром в РПЛ тольяттинцы занимают 9-е место в таблице с 35-ю очками в активе. «Акрон» уже точно не опустится до зоны стыков, опережая 13-ю строчку на 8 пунктов.

Команда также находится в середине турнирной таблицы (10-е место) по результатам домашних встреч. «Акрон» набрал 19 очков из 42-х возможных на своем поле.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ тольяттинцы проиграли московскому «Динамо» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+1-й минуте. До этого «Акрон» обыграл «Ахмат» (3:2).

В последних 5-и встречах команда по 2 раза победила и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Химками» (2:2). За этот отрезок «Акрон» также одолел махачкалинское «Динамо» (1:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Состояние команды: «Акрон» завершает свой первый сезон в РПЛ, в котором проявил себя довольно неплохо. Тольяттинцы сумели закрепиться в середине турнирной таблицы.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба даже в 36 лет показывает высокий уровень игры. Форвард является лучшим бомбардиром своей команды, забив 9 голов и сделав 5 голевых передач в РПЛ.

«Локомотив»

Турнирное положение: Столичная команда располагается на 6-й позиции в таблице РПЛ, набрав 50 очков за 29 туров. «Локомотив» уже точно завершит сезон на 6-й строчке.

Интересно, что «железнодорожники» занимают такое же место и по результатам гостевых встреч, набрав 19 очков из 42-х возможных на чужом поле. За 14 встреч в гостях «Локомотив» забил 21 гол при 22-х пропущенных.

Последние матчи: В прошедшем поединке РПЛ команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2), упустив преимущество в 2 мяча. Матчем ранее «Локомотив» обыграл «Факел» со счетом 1:0.

«Железнодорожники» не проигрывают в РПЛ на протяжении 5-и последних матчей. За этот период «Локомотив» трижды сыграл вничью и дважды победил. В одном из матчей москвичи одолели «Пари НН» (3:0).

Не сыграет: Максим Ненаход из-за перебора желтых карточек.

Состояние команды: «Локомотив» не имеет никакой турнирной мотивации перед предстоящим матчем против «Акрона», ведь команда не сдвинется с 6-го места по итогам сезона.

«Железнодорожники» в прошлом очном поединке победил тольяттинцев со счетом 3:2. В предстоящем матче «Локомотив» будет играть в гостях и «Акрон» попытается доставить проблемы...

Статистика для ставок

В последних 3-х встречах «Акрон» выиграл 2 раза

«Локомотив» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей в РПЛ

В последнем очном поединке «Локомотив» обыграл «Акрон» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 2.45, победа «Акрона» — 2.60, ничья — за 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.40 сооветственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Акрон» на своем поле одолеет «Локомотив». Тольяттинцы набрали неплохую форму к финишу сезона.

Ставка: Победа «Акрона» за 2.60.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно. Прогнозируем большое количество голов.

Ставка: Тотал 3 больше за 1.85.