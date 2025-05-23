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    Скопинцев: Для «Динамо» принципиально лишить «Краснодар» золота

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    Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о предстоящей встрече с «Краснодаром» в 30-м туре РПЛ.

    Дмитрий Скопинцев
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    Дмитрий Скопинцев

    «Для нас принципиально лишить "Краснодар" золота. Какой-то чрезмерной любви не испытываю к "Краснодару" — только к его президенту Сергею Николаевичу Галицкому уважение», — цитируют Скопинцева «Известия».

    Перед 30-м туром «Краснодар» идет первым в таблице. Клуб набрал 64 очка. «Зенит» отстает от команды Мурада Мусаева на один балл и может стать чемпионом, если «быки» потеряют очки с «Динамо».

    Календарь и таблица РПЛ

    Все матчи 30-го тура пройдут в субботу, 24 мая. Начало — в 16:30 мск.

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