Скопинцев: Для «Динамо» принципиально лишить «Краснодар» золота

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о предстоящей встрече с «Краснодаром» в 30-м туре РПЛ.

«Для нас принципиально лишить "Краснодар" золота. Какой-то чрезмерной любви не испытываю к "Краснодару" — только к его президенту Сергею Николаевичу Галицкому уважение», — цитируют Скопинцева «Известия».

Перед 30-м туром «Краснодар» идет первым в таблице. Клуб набрал 64 очка. «Зенит» отстает от команды Мурада Мусаева на один балл и может стать чемпионом, если «быки» потеряют очки с «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

Все матчи 30-го тура пройдут в субботу, 24 мая. Начало — в 16:30 мск.