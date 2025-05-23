Макелеле сравнил Мостового с Зиданом

Бывший футболист «Сельты», «Реала», «Челси» и сборной Франциивысказался про. Он сравнил экс-игрока сборной России с

«Игра за "Сельту" — самый счастливый момент для меня в футболе, потому что там я ощущал невероятную человеческую "химию". Особенно с Мостовым! Почти каждый свой пас я отдавал ему, а Карпин, который играл на правом фланге, постоянно кричал, что он открыт.

Думаю, Мостовой расстроился, когда я уехал в "Реал", потому что была потеряна как раз вот эта "химия". Мы друг друга чувствовали. То, что делал с Зинедином Зиданом в "Реале", я делал уже до этого с Мостовым. Саша всегда в моём сердце.

Мостовой мог достичь ещё большего. Великий! Мостовой бы играл в любом клубе мира. Саша — настоящий лидер, двуногий, прекрасный дриблинг. Мостовой — это уровень Зидана, Баллака», — сказал Макелеле «Чемпионату».