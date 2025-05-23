Анчелотти: Для тренера невероятно важно наличие такого игрока в команде, как Модрич

Бывший главный тренервысказался об игре полузащитника «сливочных»

«Лука был примером для всех. Для тренера невероятно важно наличие такого игрока в команде, как Модрич. У него много качеств, но в современном футболе есть ряд игроков, обладающих этими же качествами. Что отличает его, так это способность сочетать футбольные навыки и игру со всей душой.

Это позволило Луке построить выдающуюся карьеру, завоевать много титулов и стать легендой "Реала". Когда кто-то способен сочетать в себе навыки и душу, он легенда. А когда кто-то не может делать подобного, то он просто нормальный игрок», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, что Лука Модрич объявил об уходе из «Реала» после окончания нынешнего сезона.