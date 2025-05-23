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    Анчелотти: Для тренера невероятно важно наличие такого игрока в команде, как Модрич

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    Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре полузащитника «сливочных» Луки Модрича.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Лука был примером для всех. Для тренера невероятно важно наличие такого игрока в команде, как Модрич. У него много качеств, но в современном футболе есть ряд игроков, обладающих этими же качествами. Что отличает его, так это способность сочетать футбольные навыки и игру со всей душой.

    Это позволило Луке построить выдающуюся карьеру, завоевать много титулов и стать легендой "Реала". Когда кто-то способен сочетать в себе навыки и душу, он легенда. А когда кто-то не может делать подобного, то он просто нормальный игрок», — приводит слова Анчелотти Marca.

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    • Напомним, что Лука Модрич объявил об уходе из «Реала» после окончания нынешнего сезона.

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