Лука Модрич покинет «Реал»

Лука Модрич Фото: globallookpress.com
«Этот момент настал. Момент, которого я никогда не хотел, но это футбол, а в жизни все имеет начало и конец. В субботу я проведу последний матч на "Сантьяго Бернабеу"", — написал Модрич в соцсети.
В составе 'сливочных' хорватский полузащитник принял участие в 590 матчах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 95 результативными передачами. Вместе с 'Реалом' Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании и пять раз — Суперкубок Испании.
Модрич также является обладателем 'Золотого мяча' 2018 года.