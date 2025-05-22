Лука Модрич покинет «Реал»

Хорватский полузащитникобъявил о том, что покинет команду по окончанию клубного чемпионата мира, который пройдет в США с 14 июня по 13 июля.

«Этот момент настал. Момент, которого я никогда не хотел, но это футбол, а в жизни все имеет начало и конец. В субботу я проведу последний матч на "Сантьяго Бернабеу"", — написал Модрич в соцсети.

В составе 'сливочных' хорватский полузащитник принял участие в 590 матчах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 95 результативными передачами. Вместе с 'Реалом' Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании и пять раз — Суперкубок Испании.

Модрич также является обладателем 'Золотого мяча' 2018 года.