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    Лантратов хочет покинуть «Локомотив» в летнее трансферное окно

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    Российский голкипер Илья Лантратов рассматривает вариант ухода из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно.

    Илья Лантратов
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    Илья Лантратов

    Как сообщает «Чемпионат», вратарь недоволен своим положением в клубе, поэтому раздумывает над тем, чтобы покинуть команду. Ранее Лантратов отмечал, что «Локомотив» переживает период перестройки после ухода ряда лидеров, и команде предстоит привыкать играть без них.

    В сезоне-2024/25 Лантратов провёл за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, пропустив 34 гола и сохранив свои ворота в неприкосновенности в шести встречах.

    По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего вратаря составляет около 3,5 миллиона евро.

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