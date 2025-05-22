Лантратов хочет покинуть «Локомотив» в летнее трансферное окно

Российский голкиперрассматривает вариант ухода из московскогов летнее трансферное окно.

Как сообщает «Чемпионат», вратарь недоволен своим положением в клубе, поэтому раздумывает над тем, чтобы покинуть команду. Ранее Лантратов отмечал, что «Локомотив» переживает период перестройки после ухода ряда лидеров, и команде предстоит привыкать играть без них.

В сезоне-2024/25 Лантратов провёл за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, пропустив 34 гола и сохранив свои ворота в неприкосновенности в шести встречах.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего вратаря составляет около 3,5 миллиона евро.