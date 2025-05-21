Роналдиньо: Винисиус — один из величайших бразильских футболистов

Бывшая звезда сборной Бразилиивыразил мнение, что нападающий мадридского «Реала»был достоин «Золотого мяча» в 2024 году.

«Считаю, с Винисиусом поступили несправедливо. Он уже не первый год побеждает в самых престижных турнирах и забивает ключевые мячи в финалах Лиги чемпионов. Он полностью заслуживал эту награду. Винисиус — один из величайших бразильских футболистов, и вся страна поддерживает его», — приводит слова Роналдиньо издание Marca.

Напомним, в 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри, опередивший Винисиуса по результатам голосования, несмотря на то что бразилец считался одним из фаворитов.