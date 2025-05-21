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    Роналдиньо: Винисиус — один из величайших бразильских футболистов

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    Бывшая звезда сборной Бразилии Роналдиньо выразил мнение, что нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был достоин «Золотого мяча» в 2024 году.

    Винисиус
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    Винисиус

    «Считаю, с Винисиусом поступили несправедливо. Он уже не первый год побеждает в самых престижных турнирах и забивает ключевые мячи в финалах Лиги чемпионов. Он полностью заслуживал эту награду. Винисиус — один из величайших бразильских футболистов, и вся страна поддерживает его», — приводит слова Роналдиньо издание Marca.

    Напомним, в 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри, опередивший Винисиуса по результатам голосования, несмотря на то что бразилец считался одним из фаворитов.

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