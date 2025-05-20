Игорь Федотов: В моем рейтинге у Карасева за последнее время много отрицательных оценок

Экс-арбитроценил работу арбитрана матче 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак». Красно-белые победили 2:0.

«В моём рейтинге у Карасёва за последнее время много отрицательных оценок. Да, в 26-27-м турах ошибался и VAR. Но департамент Карасёву доверяет и хочет увидеть хорошую работу. А в этой игре, к сожалению, получилось иначе.

8-я минута — открытая позиция, никто никому не мешал. Но Карасёв не увидел, что Бейл прямой ногой попал выше голеностопа игроку "Спартака". Это красная карточка, но вопрос даже не в этом: для Карасёва это был даже не фол. Что-то с ним происходит. В итоге пришлось вмешиваться VAR, и Бейла удалили.

На 41- й минуте Карасёв правильно назначил 11-метровый в ворота "Крыльев" за фол по неосторожности. Защитник не успел и прыгнул.

А на 50-й минуте арбитр ошибочно показал вторую жёлтую игроку "Крыльев" Костанце. Да, Зобнин играл в мяч, но у соперника не было безрассудных действий. Был контакт, но в воздухе и незначительный — оба дорисовали. А уже на газоне никакого наступа и додавливания не случилось», — сказал Федотов «Чемпионату».