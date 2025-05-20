Дида: Мне жаль «Милан»

Бывший вратарьподелился мыслями насчет неудач «россонери» в текущем сезоне.

«Я не скажу, что это был негативный сезон, потому что никто не выходит на поле, чтобы показать плохие результаты. Мне жаль "Милан", я всегда был близок к ним, и я надеюсь, что в следующем году они смогут снова претендовать на победу», — цитирует слова Диды Milan News.

«Милан» занимает в текущем сезоне Серии А 9-е место с 60 очками после 37-ми туров и потерял шансы пробиться в еврокубки на следующий год.

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Также «россонери» потерпели поражение в финале Кубка Италии «Болонье» (0:1).