Дубль Уридии помог «Черноморцу» обыграть «Нефтехимик»

В 33-м туре Первой лигиодержал важную гостевую победу надсо счётом 2:0.

В первом тайме команды действовали осторожно, не рискуя в атаке и не создавая большого количества опасных моментов.

После перерыва «Черноморец» прибавил в активности и сумел реализовать свои шансы. На 70-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Георгий Уридия. Спустя двенадцать минут он же удвоил преимущество гостей, сняв все вопросы о победителе.

Футбол. Россия. Первая лига Нефтехимик — Черноморец 0:2 Голы: 0:1 Мераби Уридия (70'), 0:2 Мераби Уридия (82') Нефтехимик: Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Максим Ширяев, Александр Кахидзе, Эдуард Валиахметов, Алексей Никитин (Саид Алиев, 84'), Артём Голубев, Максим Лайкин, Данила Емельянов (Даниил Родин, 85'), Константин Шильцов (Кирилл Морозов, 72'), Ражаб Магомедов (Нури Абдоков, 69') Черноморец: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба (Даниил Фомин, 46'), Анри Чичинадзе, Виталий Стежко, Павел Горелов (Арсен Адамов, 63'), Валерий Кичин, Егор Иванов (Иван Енин, 63'), Роман Акбашев, Мераби Уридия (Зелимхан Юсупов, 82'), Гедеон Гузина, Milic S.

Гостевая победа позволяет «Черноморцу» сохранить отличные шансы на повышение в классе.

«Нефтехимик» завершает сезон в середине таблицы, не решая турнирных задач на финише.