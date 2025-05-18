«Ноттингем Форест» удержал победу над «Вест Хэмом» в гостях

В 37-м туре Английской Премьер-лигина своём поле уступилсо счётом 1:2.

Гости открыли счёт уже на 11-й минуте — отличился полузащитник Морган Гиббс-Уайт, воспользовавшись ошибкой вратаря хозяев Альфонса Ареоля. После этого «Вест Хэм» пытался перехватить инициативу, но оборона «Ноттингем Форест» действовала надежно.

Во втором тайме «Ноттингем Форест» продолжил контролировать ход матча и на 61-й минуте удвоил преимущество: отличился защитник Никола Миленкович — 0:2.

В конце встречи «Вест Хэм» смог отыграть один мяч. Отличился полузащитник Джеррод Боуэн на 86-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Ноттингем Форест 1:2 Голы: 0:1 Морган Гиббз-Уайт (11'), 0:2 Никола Миленкович (61'), 1:2 Джаррод Боуэн (86') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Жан-Клер Тодибо, Макс Килман, Аарон Крессвел (Эдсон Альварес, 58'), Владимир Цоуфаль, Аарон Ван-Биссака, Джеймс Уорд-Праус (Карлос Солер, 59'), Родригес Гидо (Никлас Фуллкруг, 58'), Мохаммед Кудус (Луис Гильерме, 79'), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek (Лукас Пакета, 58') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Морган Гиббз-Уайт (Данило Оливейра, 83'), Николас Домингес (Райан Йейтс, 90'), Эллиот Андерсон (Каллум Хадсон-Одои, 83'), Ибраим Сангаре (Морато, 83'), Ола Эйна, Крис Вуд, Энтони Эланга (Жота Силва, 90') Предупреждения: Владимир Цоуфаль (45 + 2'), Эллиот Андерсон (52'), Родригес Гидо (57'), Лукас Пакета (76'), Жан-Клер Тодибо (90'), Мурилло (90 + 15'), Морато (90 + 15'), Эдсон Альварес (90 + 16'), Карлос Солер (90 + 16')

«Ноттингем Форест» одержал важную выездную победу, реализовав свои моменты и надёжно сыграв в обороне. Победа позволила клубу сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Вест Хэм« не смог порадовать болельщиков результатом в последнем домашнем матче сезона и продолжил серию неудач на своём поле.