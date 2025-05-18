«Кальяри» разгромил «Венецию», «Верона» сыграла вничью с «Комо»

Завершились два матча 37-го тура итальянской Серии А.

В одной из встреч «Кальяри» разгромил «Венецию» со счетом 3:0.

В составе хозяев голы забили Йерри Мина на 12-й минуте, Роберто Пикколи на 41-й минуте и Алессандро Дейола на 71-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Кальяри — Венеция 3:0 Голы: 1:0 Йерри Мина (12'), 2:0 Роберто Пикколи (41'), 3:0 Алессандро Дейола (71') Кальяри: Элия Каприле, Габриэле Цаппа, Йерри Мина, Себастьяно Луперто, Надир Цортеа (Nicola Pintus, 87'), Томмазо Ауджелло, Мишель Адопо (Николас Виола, 87'), Антуан Макумбу (Маттео Прати, 75'), Алессандро Дейола (Рэзван Марин, 74'), Зиту Лувумбу (Джанлука Гаэтано, 57'), Роберто Пикколи Венеция: Йонуц Раду, Фали Канде, Джей Идзес, Жоэль Шингтьенн (Франческо Дзампано, 70'), Гаэтано Ористанио (Кристиан Гиткьяер, 32'), Джанлука Бузио, Ханс Николусси Кавилья, Кике Перес (Исса Думбия, 75'), Джон Йебоа (Мирко Марич, 69'), Микаэль Эллертссон (Ридгесиано Хапс, 70'), Алессио Дзербин Предупреждения: Джей Идзес (4'), Алессандро Дейола (14')

После этого матча «Кальяри» занимает 14-е место в таблице Серии А с 36-ю очками в активе. «Венеция» — на 19-й позиции (29).

Календарь и таблица Серии А

В параллельном матче «Верона» сыграла вничью с «Комо» (1:1).

На 29-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Максанса Какере. «Верона» сумела сравнять счет на 69-й минуте, отличился Дарко Лазович.

Футбол. Италия. Серия А Верона — Комо 1:1 Голы: 0:1 Максанс Какере (29'), 1:1 Дарко Лазович (69') Верона: Лоренцо Монтипо, Даниэле Гиларди, Диего Коппола, Николас Валентини, Джексон Тшатшуа, Павел Давидович (Шейх Няьссе, 77'), Домагой Брадарич (Мартин Фресе, 87'), Суат Сердар, Антуан Бернед (Дарко Лазович, 62'), Каспер Тенгстедт (Даниэль Москера, 62'), Амин Сарр (Григорис Кастанос, 87') Комо: Жан Бутез, Альберто Морено (Алекс Валле, 79'), Марк Кемпф, Эдоардо Гольданига, Габриэл Стрефезза, Максанс Какере (Жонатан Иконе, 61'), Нико Пас (Алессандро Габриэллони, 90'), Максимо Перроне, Анастасиос Дувикас (Патрик Кутроне, 61'), Лукаш Да Кунья, Игнасе ван дер Бремпт (Мергим Войвода, 61') Предупреждения: Максимо Перроне (22'), Максанс Какере (27'), Алессандро Берарди (30'), Эдоардо Гольданига (44'), Павел Давидович (60')

«Верона» располагается на 15-й позиции с 34 очками в активе. «Комо» — на 10-й строчке (49).