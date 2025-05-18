Педро: С оптимизмом смотрим на следующую неделю

Вингерпрокомментировал победу в матче с(1:0).

«Думаю, что мы провели отличный первый тайм, было много моментов. Немного не хватило голов, потому что шансов было много. Из‑за этого немного нервная получилась концовка во втором тайме. У хозяев стало больше получаться в плане контроля мяча. Главное, что победили. Сделаем все для того, чтобы победить в последнем туре и стать чемпионами России. С оптимизмом смотрим на следующую неделю», — цитирует Педро «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этой игры «Зенит» имеет в своем активе 63 очка, идет вторым и отстает от лидирующего «Краснодара» на один пункт. «Ростов» (38) — восьмой.