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    Педро: С оптимизмом смотрим на следующую неделю

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    Вингер «Зенита» Педро прокомментировал победу в матче с «Ростовом» (1:0).

    Педро
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    Педро

    «Думаю, что мы провели отличный первый тайм, было много моментов. Немного не хватило голов, потому что шансов было много. Из‑за этого немного нервная получилась концовка во втором тайме. У хозяев стало больше получаться в плане контроля мяча. Главное, что победили. Сделаем все для того, чтобы победить в последнем туре и стать чемпионами России. С оптимизмом смотрим на следующую неделю», — цитирует Педро «Матч ТВ».

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    После этой игры «Зенит» имеет в своем активе 63 очка, идет вторым и отстает от лидирующего «Краснодара» на один пункт. «Ростов» (38) — восьмой.

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