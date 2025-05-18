2-й таймКрылья Советов — СпартакОнлайн
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    «Спартак»«Крылья Советов» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
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    Осинькин: «Крылья» выдали достойную весну

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил свой выбор состава на игру 29-го тура РПЛ против московского «Спартака».

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «У нас есть травмы. У Зиньковского и Олейникова повреждения. А Солдатенков не восстановился после инфекции. Не могу сказать, что мы сейчас дали длинную плохую серию, у нас ситуация в таблице под контролем. Хочется всегда побеждать, но считаю, что у нас достойная весна.

    Изменения в составе "Спартака" повлияют на ход игры. Понятно, что это те люди, которые получили шанс после кубкового матча. Они будут доказывать. И уровень этих футболистов очень высокий», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра начнется в 13:30 по московскому времени и пройдет в Самаре. «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ с 30 очками. «Спартак» (51) — пятый.

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